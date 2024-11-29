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ВС Сирии ведут контрнаступление в Алеппо и Идлибе, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.11.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
04:02 29.11.2024 (обновлено: 07:42 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/siriya-1986353765.html
ВС Сирии ведут контрнаступление в Алеппо и Идлибе, сообщают СМИ
ВС Сирии ведут контрнаступление в Алеппо и Идлибе, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.11.2024
ВС Сирии ведут контрнаступление в Алеппо и Идлибе, сообщают СМИ
Сирийская армия, отражая атаку боевиков, ведет контрнаступление на группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, обе запрещены в... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T04:02
2024-11-29T07:42
в мире
алеппо
сирия
идлиб (мухафаза)
война в сирии
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сирийская армия, отражая атаку боевиков, ведет контрнаступление на группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, обе запрещены в России как террористические организации) в Алеппо и Идлибе, сообщает телеканал Al-Mayadeen. "Сирийская Арабская Армия начала отражать интенсивное наступление вооруженных групп боевиков в сельской местности Алеппо и Идлиба... Корреспондент сообщил, что Сирийская Арабская Армия начала контрнаступление, нацеливаясь на позиции, захваченные вооруженными группировками на юго-востоке Идлиба", — говорится в сюжете. По данным телеканала, сирийской армии удалось освободить город Эль-Бакум.В четверг замруководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с запрещенной "Ан-Нусрой"*, 27 ноября напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, уничтожено не менее 400 террористов. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в минувшую среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, на широком фронте нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. Армия ответила на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке. Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241126/boeviki-1985732829.html
https://ria.ru/20241120/aleppo-1984915186.html
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алеппо
сирия
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в мире, алеппо, сирия, идлиб (мухафаза)
В мире, Алеппо, Сирия, Идлиб (мухафаза), Война в Сирии
ВС Сирии ведут контрнаступление в Алеппо и Идлибе, сообщают СМИ

Al-Mayadeen: сирийская армия ведет контрнаступление в Алеппо и Идлибе

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии
Сирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирийский военный на линии обороны на северо-западе района Манбидж в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сирийская армия, отражая атаку боевиков, ведет контрнаступление на группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, обе запрещены в России как террористические организации) в Алеппо и Идлибе, сообщает телеканал Al-Mayadeen.
«
"Сирийская Арабская Армия начала отражать интенсивное наступление вооруженных групп боевиков в сельской местности Алеппо и Идлиба... Корреспондент сообщил, что Сирийская Арабская Армия начала контрнаступление, нацеливаясь на позиции, захваченные вооруженными группировками на юго-востоке Идлиба", — говорится в сюжете.
Американские военные проводят обучение боевиков из группировки Джейш Магавир ас-Саура на военной базе Эт-Танф в Сирии - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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По данным телеканала, сирийской армии удалось освободить город Эль-Бакум.
В четверг замруководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с запрещенной "Ан-Нусрой"*, 27 ноября напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, уничтожено не менее 400 террористов.
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20 ноября, 22:16
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в минувшую среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, на широком фронте нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. Армия ответила на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке. Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВ миреАлеппоСирияИдлиб (мухафаза)
 
 
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