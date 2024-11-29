https://ria.ru/20241129/siriya-1986353765.html

ВС Сирии ведут контрнаступление в Алеппо и Идлибе, сообщают СМИ

ВС Сирии ведут контрнаступление в Алеппо и Идлибе, сообщают СМИ - РИА Новости, 29.11.2024

ВС Сирии ведут контрнаступление в Алеппо и Идлибе, сообщают СМИ

Сирийская армия, отражая атаку боевиков, ведет контрнаступление на группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, обе запрещены в... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T04:02

2024-11-29T04:02

2024-11-29T07:42

в мире

алеппо

сирия

идлиб (мухафаза)

война в сирии

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сирийская армия, отражая атаку боевиков, ведет контрнаступление на группировку "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, обе запрещены в России как террористические организации) в Алеппо и Идлибе, сообщает телеканал Al-Mayadeen. "Сирийская Арабская Армия начала отражать интенсивное наступление вооруженных групп боевиков в сельской местности Алеппо и Идлиба... Корреспондент сообщил, что Сирийская Арабская Армия начала контрнаступление, нацеливаясь на позиции, захваченные вооруженными группировками на юго-востоке Идлиба", — говорится в сюжете. По данным телеканала, сирийской армии удалось освободить город Эль-Бакум.В четверг замруководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что боевики, связанные с запрещенной "Ан-Нусрой"*, 27 ноября напали на подконтрольную сирийским властям территорию в провинциях Алеппо и Идлиб, уничтожено не менее 400 террористов. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в минувшую среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, на широком фронте нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. Армия ответила на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. После освобождения армией большей части страны разрозненные группы террористов действуют в пустынных районах на севере и северо-востоке. Боевики периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241126/boeviki-1985732829.html

https://ria.ru/20241120/aleppo-1984915186.html

https://ria.ru/20241112/siriya-1983405874.html

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в мире, алеппо, сирия, идлиб (мухафаза)