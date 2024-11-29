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Симоньян поблагодарила Лаврова за слова о давлении Запада на СМИ - РИА Новости, 29.11.2024
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15:50 29.11.2024 (обновлено: 16:10 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/simonyan-1986475231.html
Симоньян поблагодарила Лаврова за слова о давлении Запада на СМИ
Симоньян поблагодарила Лаврова за слова о давлении Запада на СМИ - РИА Новости, 29.11.2024
Симоньян поблагодарила Лаврова за слова о давлении Запада на СМИ
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале выразила благодарность министру иностранных дел Сергею... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:50
2024-11-29T16:10
россия
сергей лавров
маргарита симоньян
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции сша против "россии сегодня" и rt
в мире
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале выразила благодарность министру иностранных дел Сергею Лаврову за его слова о давлении Запада на российские СМИ. В пятницу глава МИД во время посольского круглого стола по украинскому урегулированию сказал, что RT и Sputnik на практике доказали свою способность доносить объективную информацию до аудитории и предлагать непредвзятый анализ ситуации. "Спасибо, Сергей Викторович. Мы Вас очень", — написала Симоньян, комментируя выступление Лаврова. Она также опубликовала одно из его заявлений — о том, что сегодня "государства коллективного Запада" на практике демонстрируют вопиющую нетерпимость к любой альтернативной точке зрения. "В этой связи основным объектом их нападок предсказуемо служат российские издания, такие, например, как RT и Sputnik", — сказал Лавров, чьи слова цитирует Симоньян. Глава МИД также привел пример "свободы слова" во Франции: президент Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос, почему он не может одобрить аккредитацию RT и Sputnik, назвал их инструментами пропаганды.
https://ria.ru/20241121/simonyan-1984922696.html
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россия, сергей лавров, маргарита симоньян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире
Россия, Сергей Лавров, Маргарита Симоньян, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции США против "России сегодня" и RT, В мире
Симоньян поблагодарила Лаврова за слова о давлении Запада на СМИ

Симоньян поблагодарила Лаврова за слова о давлении Запада на RT и Sputnik

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале выразила благодарность министру иностранных дел Сергею Лаврову за его слова о давлении Запада на российские СМИ.
В пятницу глава МИД во время посольского круглого стола по украинскому урегулированию сказал, что RT и Sputnik на практике доказали свою способность доносить объективную информацию до аудитории и предлагать непредвзятый анализ ситуации.
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"Спасибо, Сергей Викторович. Мы Вас очень", — написала Симоньян, комментируя выступление Лаврова.
Она также опубликовала одно из его заявлений — о том, что сегодня "государства коллективного Запада" на практике демонстрируют вопиющую нетерпимость к любой альтернативной точке зрения.
"В этой связи основным объектом их нападок предсказуемо служат российские издания, такие, например, как RT и Sputnik", — сказал Лавров, чьи слова цитирует Симоньян.
Глава МИД также привел пример "свободы слова" во Франции: президент Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос, почему он не может одобрить аккредитацию RT и Sputnik, назвал их инструментами пропаганды.
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РоссияСергей ЛавровМаргарита СимоньянМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции США против "России сегодня" и RTВ мире
 
 
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