https://ria.ru/20241129/simonyan-1986475231.html

Симоньян поблагодарила Лаврова за слова о давлении Запада на СМИ

Симоньян поблагодарила Лаврова за слова о давлении Запада на СМИ - РИА Новости, 29.11.2024

Симоньян поблагодарила Лаврова за слова о давлении Запада на СМИ

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале выразила благодарность министру иностранных дел Сергею... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:50

2024-11-29T15:50

2024-11-29T16:10

россия

сергей лавров

маргарита симоньян

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции сша против "россии сегодня" и rt

в мире

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале выразила благодарность министру иностранных дел Сергею Лаврову за его слова о давлении Запада на российские СМИ. В пятницу глава МИД во время посольского круглого стола по украинскому урегулированию сказал, что RT и Sputnik на практике доказали свою способность доносить объективную информацию до аудитории и предлагать непредвзятый анализ ситуации. "Спасибо, Сергей Викторович. Мы Вас очень", — написала Симоньян, комментируя выступление Лаврова. Она также опубликовала одно из его заявлений — о том, что сегодня "государства коллективного Запада" на практике демонстрируют вопиющую нетерпимость к любой альтернативной точке зрения. "В этой связи основным объектом их нападок предсказуемо служат российские издания, такие, например, как RT и Sputnik", — сказал Лавров, чьи слова цитирует Симоньян. Глава МИД также привел пример "свободы слова" во Франции: президент Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос, почему он не может одобрить аккредитацию RT и Sputnik, назвал их инструментами пропаганды.

https://ria.ru/20241121/simonyan-1984922696.html

https://ria.ru/20241114/simonjan-1983652855.html

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россия, сергей лавров, маргарита симоньян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции сша против "россии сегодня" и rt, в мире