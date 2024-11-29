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В Самаре завели дело после видеоролика с издевательствами над школьником - РИА Новости, 29.11.2024
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18:41 29.11.2024 (обновлено: 18:49 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/samara-1986554512.html
В Самаре завели дело после видеоролика с издевательствами над школьником
В Самаре завели дело после видеоролика с издевательствами над школьником - РИА Новости, 29.11.2024
В Самаре завели дело после видеоролика с издевательствами над школьником
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после видеоролика в соцсетях, на котором подростки издеваются над школьником в Самаре, сообщило следственное... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T18:41
2024-11-29T18:49
происшествия
россия
самара
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 29 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после видеоролика в соцсетях, на котором подростки издеваются над школьником в Самаре, сообщило следственное управление СК России по Самарской области в своем Telegram-канале. В пятницу ряд местных Telegram-каналов разместил видеоролики, на которых подростки из самарской школы на улице облили водой школьника, заставили его встать на колени и извиниться перед девочкой. "В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что в Самаре учащиеся школы совершили хулиганские действия в отношении школьника, унижающие потерпевшего. По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении регионального управления СК. Сейчас устанавливаются участники инцидента, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного происшествия.
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происшествия, россия, самара, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре завели дело после видеоролика с издевательствами над школьником

СК в Самаре возбудил дело после видеоролика с издевательствами над школьником

© Кадр видео из соцсетейКадры видеоролика, на котором подростки издеваются над школьником в Самаре
Кадры видеоролика, на котором подростки издеваются над школьником в Самаре - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадры видеоролика, на котором подростки издеваются над школьником в Самаре
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САМАРА, 29 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после видеоролика в соцсетях, на котором подростки издеваются над школьником в Самаре, сообщило следственное управление СК России по Самарской области в своем Telegram-канале.
В пятницу ряд местных Telegram-каналов разместил видеоролики, на которых подростки из самарской школы на улице облили водой школьника, заставили его встать на колени и извиниться перед девочкой.
"В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что в Самаре учащиеся школы совершили хулиганские действия в отношении школьника, унижающие потерпевшего. По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении регионального управления СК.
Сейчас устанавливаются участники инцидента, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного происшествия.
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ПроисшествияРоссияСамараСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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