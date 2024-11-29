https://ria.ru/20241129/samara-1986554512.html

В Самаре завели дело после видеоролика с издевательствами над школьником

В Самаре завели дело после видеоролика с издевательствами над школьником - РИА Новости, 29.11.2024

В Самаре завели дело после видеоролика с издевательствами над школьником

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после видеоролика в соцсетях, на котором подростки издеваются над школьником в Самаре, сообщило следственное... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T18:41

2024-11-29T18:41

2024-11-29T18:49

происшествия

россия

самара

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 29 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после видеоролика в соцсетях, на котором подростки издеваются над школьником в Самаре, сообщило следственное управление СК России по Самарской области в своем Telegram-канале. В пятницу ряд местных Telegram-каналов разместил видеоролики, на которых подростки из самарской школы на улице облили водой школьника, заставили его встать на колени и извиниться перед девочкой. "В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщалось, что в Самаре учащиеся школы совершили хулиганские действия в отношении школьника, унижающие потерпевшего. По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении регионального управления СК. Сейчас устанавливаются участники инцидента, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного происшествия.

https://ria.ru/20241124/proverka-1985439951.html

россия

самара

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происшествия, россия, самара, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)