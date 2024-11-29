Решетников прокомментировал ситуацию с курсом рубля
Министр Решетников объяснил колебания курса рубля нервозностью на рынке
Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. К снижению курса рубля привели несколько факторов, в том числе действия спекулянтов, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера. Фундаментально торговый баланс крепкий. <...> Наши компании-экспортеры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт. Идут расчеты по внешнеторговым контрактам", — сказал чиновник.
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Власти исходят из того, что курс вернется к фундаментальным значениям после того, как на рынке прекратится нервозность.
При этом Решетников признал, что волатильность сейчас повышена из-за отсутствия торгов долларом и евро на бирже. По его словам, в таких условиях дополнительные поступления валюты или повышение спроса на нее в моменте могут приводить к ощутимым колебаниям курса.
"Правительство работает в тесной координации с Центральным банком для принятия необходимых решений", — добавил глава Минэкономразвития.
Он напомнил, что ЦБ принимает меры, чтобы снизить колебания. Так, в среду регулятор до конца года приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила.
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Говоря о влиянии санкций на каналы поступления валюты в страну, Решетников отметил, что потребуется время на адаптацию, но это все равно произойдет. Он подчеркнул, что Россию невозможно исключить из глобальной экономики, а ее партнеры заинтересованы в развитии взаимной торговли.
Рубль в последнее время активно падает. Официальный курс ЦБ на 29 ноября — 109,5782 рубля за доллар и 116,1410 рубля за евро. При этом 5 сентября американскую валюту можно было купить за 88,93.
Некоторые аналитики полагают, что к ослаблению курса рубля привели в том числе американские санкции против Газпромбанка, через который организована схема оплаты российского газа в рублях для стран Евросоюза и других недружественных государств.