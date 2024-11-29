https://ria.ru/20241129/rt-1986472344.html

Школа RT получила премию Союза журналистов России

Школа RT получила премию Союза журналистов России - РИА Новости, 29.11.2024

Школа RT получила премию Союза журналистов России

Школа RT завоевала Национальную премию Союза журналистов России (СЖР) "Золотая стратегия" в номинации "Образовательные проекты", сообщил телеканал RT. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:46

2024-11-29T15:46

2024-11-29T15:46

общество

москва

дмитрий киселев

владимир соловьев (телеведущий)

павел гусев

союз журналистов россии

московский комсомолец

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268618_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8e79db8002fe6d5f8f7430f90d095aef.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Школа RT завоевала Национальную премию Союза журналистов России (СЖР) "Золотая стратегия" в номинации "Образовательные проекты", сообщил телеканал RT. "Школа RT завоевала Национальную премию Союза журналистов России (СЖР) "Золотая стратегия" в номинации "Образовательные проекты". Премия направлена на поощрение и информационное продвижение в СМИ успешных проектов в области PR и связей с общественностью", - пишет телеканал. В состав жюри премии входили генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, председатель СЖР Владимир Соловьёв, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова и другие. "Школа RT названа лучшим образовательным проектом - для нас это большая честь и огромная ответственность. Мы провели уже более 20 онлайн-курсов для журналистов, десятки очных мероприятий по всей стране и за рубежом, и намерены только расти", - сказала руководитель Школы RT Анна Ковтунова, чьи слова приводит RT. RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. Сейчас Школа RT - это очные курсы для всех, кто интересуется миром медиа, Онлайн-школа RT - авторские тренинги и вебинары на русском языке, доступные по всему миру, а также RT Academy - международный образовательный проект на иностранных языках. С момента открытия Школы обучение на конкурсной основе прошли уже свыше 3 тысяч человек более чем из 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT. -0-

https://ria.ru/20241013/simonjan-1977855702.html

https://ria.ru/20241111/simonyan-1983180654.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, дмитрий киселев, владимир соловьев (телеведущий), павел гусев, союз журналистов россии, московский комсомолец, россия, новости агентства