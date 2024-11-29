Школа RT получила премию Союза журналистов России
Школа RT завоевала премию СРЖ в категории "Образовательные проекты"
Логотип телеканала RT. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Школа RT завоевала Национальную премию Союза журналистов России (СЖР) "Золотая стратегия" в номинации "Образовательные проекты", сообщил телеканал RT.
«
"Школа RT завоевала Национальную премию Союза журналистов России (СЖР) "Золотая стратегия" в номинации "Образовательные проекты". Премия направлена на поощрение и информационное продвижение в СМИ успешных проектов в области PR и связей с общественностью", - пишет телеканал.
В состав жюри премии входили генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, председатель СЖР Владимир Соловьёв, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова и другие.
"Школа RT названа лучшим образовательным проектом - для нас это большая честь и огромная ответственность. Мы провели уже более 20 онлайн-курсов для журналистов, десятки очных мероприятий по всей стране и за рубежом, и намерены только расти", - сказала руководитель Школы RT Анна Ковтунова, чьи слова приводит RT.
RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. Сейчас Школа RT - это очные курсы для всех, кто интересуется миром медиа, Онлайн-школа RT - авторские тренинги и вебинары на русском языке, доступные по всему миру, а также RT Academy - международный образовательный проект на иностранных языках. С момента открытия Школы обучение на конкурсной основе прошли уже свыше 3 тысяч человек более чем из 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT. -0-