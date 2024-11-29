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Школа RT получила премию Союза журналистов России - РИА Новости, 29.11.2024
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15:46 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/rt-1986472344.html
Школа RT получила премию Союза журналистов России
Школа RT получила премию Союза журналистов России - РИА Новости, 29.11.2024
Школа RT получила премию Союза журналистов России
Школа RT завоевала Национальную премию Союза журналистов России (СЖР) "Золотая стратегия" в номинации "Образовательные проекты", сообщил телеканал RT. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T15:46
2024-11-29T15:46
общество
москва
дмитрий киселев
владимир соловьев (телеведущий)
павел гусев
союз журналистов россии
московский комсомолец
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Школа RT завоевала Национальную премию Союза журналистов России (СЖР) "Золотая стратегия" в номинации "Образовательные проекты", сообщил телеканал RT. "Школа RT завоевала Национальную премию Союза журналистов России (СЖР) "Золотая стратегия" в номинации "Образовательные проекты". Премия направлена на поощрение и информационное продвижение в СМИ успешных проектов в области PR и связей с общественностью", - пишет телеканал. В состав жюри премии входили генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, председатель СЖР Владимир Соловьёв, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова и другие. "Школа RT названа лучшим образовательным проектом - для нас это большая честь и огромная ответственность. Мы провели уже более 20 онлайн-курсов для журналистов, десятки очных мероприятий по всей стране и за рубежом, и намерены только расти", - сказала руководитель Школы RT Анна Ковтунова, чьи слова приводит RT. RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. Сейчас Школа RT - это очные курсы для всех, кто интересуется миром медиа, Онлайн-школа RT - авторские тренинги и вебинары на русском языке, доступные по всему миру, а также RT Academy - международный образовательный проект на иностранных языках. С момента открытия Школы обучение на конкурсной основе прошли уже свыше 3 тысяч человек более чем из 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT. -0-
https://ria.ru/20241013/simonjan-1977855702.html
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общество, москва, дмитрий киселев, владимир соловьев (телеведущий), павел гусев, союз журналистов россии, московский комсомолец, россия, новости агентства
Общество, Москва, Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев (телеведущий), Павел Гусев, Союз журналистов России, Московский комсомолец, Россия, Новости агентства
Школа RT получила премию Союза журналистов России

Школа RT завоевала премию СРЖ в категории "Образовательные проекты"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Школа RT завоевала Национальную премию Союза журналистов России (СЖР) "Золотая стратегия" в номинации "Образовательные проекты", сообщил телеканал RT.
«
"Школа RT завоевала Национальную премию Союза журналистов России (СЖР) "Золотая стратегия" в номинации "Образовательные проекты". Премия направлена на поощрение и информационное продвижение в СМИ успешных проектов в области PR и связей с общественностью", - пишет телеканал.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Симоньян предложила награждать лучших в своей отрасли высокими премиями
13 октября, 20:07
В состав жюри премии входили генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, председатель СЖР Владимир Соловьёв, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, декан факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Елена Вартанова и другие.
"Школа RT названа лучшим образовательным проектом - для нас это большая честь и огромная ответственность. Мы провели уже более 20 онлайн-курсов для журналистов, десятки очных мероприятий по всей стране и за рубежом, и намерены только расти", - сказала руководитель Школы RT Анна Ковтунова, чьи слова приводит RT.
RT открыл Школу для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. Сейчас Школа RT - это очные курсы для всех, кто интересуется миром медиа, Онлайн-школа RT - авторские тренинги и вебинары на русском языке, доступные по всему миру, а также RT Academy - международный образовательный проект на иностранных языках. С момента открытия Школы обучение на конкурсной основе прошли уже свыше 3 тысяч человек более чем из 20 стран. Многие выпускники получили возможность присоединиться к команде RT. -0-
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Маргарите Симоньян вручили премию "За мир и права человека — 2024"
11 ноября, 19:34
 
ОбществоМоскваДмитрий КиселевВладимир Соловьев (телеведущий)Павел ГусевСоюз журналистов РоссииМосковский комсомолецРоссияНовости агентства
 
 
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