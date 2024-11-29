https://ria.ru/20241129/rossiya-1986376229.html

На Западе признали неудобную правду о России

На Западе признали неудобную правду о России - РИА Новости, 29.11.2024

На Западе признали неудобную правду о России

Россия не хочет конфликта с НАТО, в то время как альянс делает все, чтобы спровоцировать Москву, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T10:02

2024-11-29T10:02

2024-11-29T18:05

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия не хочет конфликта с НАТО, в то время как альянс делает все, чтобы спровоцировать Москву, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Русские совершенно не заинтересованы в войне с НАТО — это беспочвенная фантазия СМИ. Именно альянс и его обширная сеть производителей оружия, коррумпированных политиков и НПО хотят разжигать и стимулировать конфликт", — считает он.Журналист также назвал организацию "поджигателем, который продает пожарную сигнализацию".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241126/ssha-1985731961.html

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