https://ria.ru/20241129/rossiya-1986376229.html
На Западе признали неудобную правду о России
На Западе признали неудобную правду о России - РИА Новости, 29.11.2024
На Западе признали неудобную правду о России
Россия не хочет конфликта с НАТО, в то время как альянс делает все, чтобы спровоцировать Москву, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:02
2024-11-29T10:02
2024-11-29T18:05
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия не хочет конфликта с НАТО, в то время как альянс делает все, чтобы спровоцировать Москву, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."Русские совершенно не заинтересованы в войне с НАТО — это беспочвенная фантазия СМИ. Именно альянс и его обширная сеть производителей оружия, коррумпированных политиков и НПО хотят разжигать и стимулировать конфликт", — считает он.Журналист также назвал организацию "поджигателем, который продает пожарную сигнализацию".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241126/ssha-1985731961.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, НАТО, Москва, Чей Боуз
На Западе признали неудобную правду о России
Журналист Боуз заявил, что НАТО провоцирует Россию на конфликт