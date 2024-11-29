Рейтинг@Mail.ru
Посол прокомментировал необходимость понижения дипотношений с Польшей - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 29.11.2024 (обновлено: 14:00 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/rossija-1986437247.html
Посол прокомментировал необходимость понижения дипотношений с Польшей
Посол прокомментировал необходимость понижения дипотношений с Польшей - РИА Новости, 29.11.2024
Посол прокомментировал необходимость понижения дипотношений с Польшей
РФ не видит необходимости в понижении уровня дипотношений с Польшей после закрытия российского генконсульства в Познани, сообщил посол России в Варшаве Сергей... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:59
2024-11-29T14:00
в мире
сергей андреев
радослав сикорский
россия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114418/09/1144180988_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_2c0d17080ef33e99440459287da9687f.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. РФ не видит необходимости в понижении уровня дипотношений с Польшей после закрытия российского генконсульства в Познани, сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев. "Не видим в этом необходимости и не делаем никогда первыми шагов к эскалации, рано или поздно все равно нужно будет какие-то отношения, какие-то контакты восстанавливать. Если все убрать, закрыть, ликвидировать, то потом восстановление будет куда труднее и обойдется куда дороже", - добавил дипломат, отвечая на вопрос о необходимости понижения уровня дипотношений. По его словам, Москва исходит из принципа, что сама "не инициирует эскалацию", но "если приходится отвечать", то отвечает "той же монетой". Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября. Генеральное консульство России в Познани, как передавал корреспондент РИА Новости, прекратило работу 28 ноября.
https://ria.ru/20241120/polsha-1984774847.html
https://ria.ru/20241128/polsha-1986285583.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114418/09/1144180988_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_59d8a6bc33190e8a156d09a5bd129e2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей андреев, радослав сикорский, россия, польша
В мире, Сергей Андреев, Радослав Сикорский, Россия, Польша
Посол прокомментировал необходимость понижения дипотношений с Польшей

Посол Андреев заявил, что Россия не собирается понижать дипотношения с Польшей

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Варшава. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. РФ не видит необходимости в понижении уровня дипотношений с Польшей после закрытия российского генконсульства в Познани, сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев.
"Не видим в этом необходимости и не делаем никогда первыми шагов к эскалации, рано или поздно все равно нужно будет какие-то отношения, какие-то контакты восстанавливать. Если все убрать, закрыть, ликвидировать, то потом восстановление будет куда труднее и обойдется куда дороже", - добавил дипломат, отвечая на вопрос о необходимости понижения уровня дипотношений.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Глава МИД Польши пригрозил сократить число российских дипломатов в стране
20 ноября, 11:21
По его словам, Москва исходит из принципа, что сама "не инициирует эскалацию", но "если приходится отвечать", то отвечает "той же монетой".
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября.
Генеральное консульство России в Познани, как передавал корреспондент РИА Новости, прекратило работу 28 ноября.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Посол прокомментировал закрытие генконсульства России в Польше
28 ноября, 17:19
 
В миреСергей АндреевРадослав СикорскийРоссияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала