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Посол прокомментировал необходимость понижения дипотношений с Польшей
Посол прокомментировал необходимость понижения дипотношений с Польшей - РИА Новости, 29.11.2024
Посол прокомментировал необходимость понижения дипотношений с Польшей
РФ не видит необходимости в понижении уровня дипотношений с Польшей после закрытия российского генконсульства в Познани, сообщил посол России в Варшаве Сергей... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:59
2024-11-29T13:59
2024-11-29T14:00
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. РФ не видит необходимости в понижении уровня дипотношений с Польшей после закрытия российского генконсульства в Познани, сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев. "Не видим в этом необходимости и не делаем никогда первыми шагов к эскалации, рано или поздно все равно нужно будет какие-то отношения, какие-то контакты восстанавливать. Если все убрать, закрыть, ликвидировать, то потом восстановление будет куда труднее и обойдется куда дороже", - добавил дипломат, отвечая на вопрос о необходимости понижения уровня дипотношений. По его словам, Москва исходит из принципа, что сама "не инициирует эскалацию", но "если приходится отвечать", то отвечает "той же монетой". Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября. Генеральное консульство России в Познани, как передавал корреспондент РИА Новости, прекратило работу 28 ноября.
https://ria.ru/20241120/polsha-1984774847.html
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в мире, сергей андреев, радослав сикорский, россия, польша
В мире, Сергей Андреев, Радослав Сикорский, Россия, Польша
Посол прокомментировал необходимость понижения дипотношений с Польшей
Посол Андреев заявил, что Россия не собирается понижать дипотношения с Польшей