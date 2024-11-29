https://ria.ru/20241129/rossija-1986412004.html

Москва не вмешивалась в выборы в Румынии, заявил Песков

Москва не вмешивалась в выборы в Румынии, заявил Песков - РИА Новости, 29.11.2024

Москва не вмешивалась в выборы в Румынии, заявил Песков

Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в Румынии, все обвинения беспочвенны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:47

2024-11-29T12:47

2024-11-29T12:47

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президентские выборы в румынии — 2024

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в Румынии, все обвинения беспочвенны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона не вмешивалась в электоральные процессы в Румынии. Мы вообще не имеем обыкновения вмешиваться в выборы в других странах, в частности, в Румынии. Не собираемся это делать и сейчас. Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенные, голословные", - сказал Песков журналистам В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.

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россия

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румыния, россия, сша, дмитрий песков, tiktok, нато, президентские выборы в румынии — 2024