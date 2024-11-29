https://ria.ru/20241129/rossija-1986412004.html
Москва не вмешивалась в выборы в Румынии, заявил Песков
Москва не вмешивалась в выборы в Румынии, заявил Песков - РИА Новости, 29.11.2024
Москва не вмешивалась в выборы в Румынии, заявил Песков
Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в Румынии, все обвинения беспочвенны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:47
2024-11-29T12:47
2024-11-29T12:47
румыния
россия
сша
дмитрий песков
tiktok
нато
президентские выборы в румынии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в Румынии, все обвинения беспочвенны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона не вмешивалась в электоральные процессы в Румынии. Мы вообще не имеем обыкновения вмешиваться в выборы в других странах, в частности, в Румынии. Не собираемся это делать и сейчас. Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенные, голословные", - сказал Песков журналистам В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.
https://ria.ru/20241128/moldaviya-1986191652.html
румыния
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
румыния, россия, сша, дмитрий песков, tiktok, нато, президентские выборы в румынии — 2024
Румыния, Россия, США, Дмитрий Песков, TikTok, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
Москва не вмешивалась в выборы в Румынии, заявил Песков
Песков заявил, что Россия не вмешивалась и не будет в выборы в Румынии