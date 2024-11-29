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Москва не вмешивалась в выборы в Румынии, заявил Песков - РИА Новости, 29.11.2024
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12:47 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/rossija-1986412004.html
Москва не вмешивалась в выборы в Румынии, заявил Песков
Москва не вмешивалась в выборы в Румынии, заявил Песков - РИА Новости, 29.11.2024
Москва не вмешивалась в выборы в Румынии, заявил Песков
Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в Румынии, все обвинения беспочвенны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:47
2024-11-29T12:47
румыния
россия
сша
дмитрий песков
tiktok
нато
президентские выборы в румынии — 2024
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в Румынии, все обвинения беспочвенны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российская сторона не вмешивалась в электоральные процессы в Румынии. Мы вообще не имеем обыкновения вмешиваться в выборы в других странах, в частности, в Румынии. Не собираемся это делать и сейчас. Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенные, голословные", - сказал Песков журналистам В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.
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румыния, россия, сша, дмитрий песков, tiktok, нато, президентские выборы в румынии — 2024
Румыния, Россия, США, Дмитрий Песков, TikTok, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
Москва не вмешивалась в выборы в Румынии, заявил Песков

Песков заявил, что Россия не вмешивалась и не будет в выборы в Румынии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в Румынии, все обвинения беспочвенны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона не вмешивалась в электоральные процессы в Румынии. Мы вообще не имеем обыкновения вмешиваться в выборы в других странах, в частности, в Румынии. Не собираемся это делать и сейчас. Любые обвинения на этот счет абсолютно беспочвенные, голословные", - сказал Песков журналистам
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Второй тур выборов пройдет 8 декабря.
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