https://ria.ru/20241129/rogov-1986559568.html
Российские войска близки к перерезанию линии снабжения ВСУ в Курахово
Российские войска близки к перерезанию линии снабжения ВСУ в Курахово - РИА Новости, 29.11.2024
Российские войска близки к перерезанию линии снабжения ВСУ в Курахово
Российские войска близки к перерезанию линии снабжения группировки ВСУ в городе Курахово на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T19:08
2024-11-29T19:08
2024-11-29T19:08
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курахово
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Российские войска близки к перерезанию линии снабжения группировки ВСУ в городе Курахово на западе ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные уже находятся в центре Курахово в ДНР, в городе идут бои. "Наши войска продвинулись на пару километров севернее Ясной Поляны в сторону села Константинополь, через которое проходит основная линия снабжения группировки ВСУ в Курахово. Наша армия близка к перерезанию стратегически важного для противника транспортного коридора. До взятия трассы под огневой контроль остались считанные километры", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (украинское название – Покровск). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241129/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20241129/rogov-1986391363.html
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Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Российские войска близки к перерезанию линии снабжения ВСУ в Курахово
Рогов: ВС России близки к перерезанию линии снабжения ВСУ в Курахово