https://ria.ru/20241129/rogov-1986424343.html

Рогов предложил США взять за основу вьетнамский сценарий для Украины

Рогов предложил США взять за основу вьетнамский сценарий для Украины - РИА Новости, 29.11.2024

Рогов предложил США взять за основу вьетнамский сценарий для Украины

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:24

2024-11-29T13:24

2024-11-29T13:33

в мире

сша

украина

кит келлог

владимир рогов

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_15243b1e9c5d5d9c805f5f6d48017c3b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога взять за основу урегулирования украинского конфликта "вьетнамский сценарий". Ранее выигравший выборы президента США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог. "Рассчитывать, что Келлог будет действовать в интересах России, не стоит. Келлог серьезный военный человек, за спиной у которого участие в военной кампании США во Вьетнаме, и не может не понимать, чем закончится для США авантюра с Украиной. Он, как хороший и опытный воин, понимает, что иногда лучше отойти, чем пытаться продолжать лезть туда, где точно проиграешь. Предлагаю ему взять за основу вьетнамский сценарий", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, вьетнамский сценарий предусматривает прекращение помощи США киевскому режиму и уход ее военных представителей с территории Украины.

https://ria.ru/20241129/zelenskaya-1986421579.html

https://ria.ru/20241129/medvedchuk-1986388899.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, кит келлог, владимир рогов, дональд трамп