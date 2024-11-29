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Рогов предложил США взять за основу вьетнамский сценарий для Украины - РИА Новости, 29.11.2024
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13:24 29.11.2024 (обновлено: 13:33 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/rogov-1986424343.html
Рогов предложил США взять за основу вьетнамский сценарий для Украины
Рогов предложил США взять за основу вьетнамский сценарий для Украины - РИА Новости, 29.11.2024
Рогов предложил США взять за основу вьетнамский сценарий для Украины
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:24
2024-11-29T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога взять за основу урегулирования украинского конфликта "вьетнамский сценарий". Ранее выигравший выборы президента США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог. "Рассчитывать, что Келлог будет действовать в интересах России, не стоит. Келлог серьезный военный человек, за спиной у которого участие в военной кампании США во Вьетнаме, и не может не понимать, чем закончится для США авантюра с Украиной. Он, как хороший и опытный воин, понимает, что иногда лучше отойти, чем пытаться продолжать лезть туда, где точно проиграешь. Предлагаю ему взять за основу вьетнамский сценарий", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, вьетнамский сценарий предусматривает прекращение помощи США киевскому режиму и уход ее военных представителей с территории Украины.
https://ria.ru/20241129/zelenskaya-1986421579.html
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в мире, сша, украина, кит келлог, владимир рогов, дональд трамп
В мире, США, Украина, Кит Келлог, Владимир Рогов, Дональд Трамп
Рогов предложил США взять за основу вьетнамский сценарий для Украины

Рогов предложил будущему спецпосланнику Трампа вьетнамский сценарий для Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога взять за основу урегулирования украинского конфликта "вьетнамский сценарий".
Ранее выигравший выборы президента США Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет бывший советник по нацбезопасности в его первой администрации Кит Келлог.
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"Рассчитывать, что Келлог будет действовать в интересах России, не стоит. Келлог серьезный военный человек, за спиной у которого участие в военной кампании США во Вьетнаме, и не может не понимать, чем закончится для США авантюра с Украиной. Он, как хороший и опытный воин, понимает, что иногда лучше отойти, чем пытаться продолжать лезть туда, где точно проиграешь. Предлагаю ему взять за основу вьетнамский сценарий", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, вьетнамский сценарий предусматривает прекращение помощи США киевскому режиму и уход ее военных представителей с территории Украины.
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В миреСШАУкраинаКит КеллогВладимир РоговДональд Трамп
 
 
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