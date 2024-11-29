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Рогов рассказал о боях за Курахово - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 29.11.2024 (обновлено: 11:29 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/rogov-1986391363.html
Рогов рассказал о боях за Курахово
Рогов рассказал о боях за Курахово - РИА Новости, 29.11.2024
Рогов рассказал о боях за Курахово
Бои за освобождение города Курахово в западной части ДНР от украинской оккупации продолжаются, российские войска выбили противника из первых высокоэтажных... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:13
2024-11-29T11:29
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Бои за освобождение города Курахово в западной части ДНР от украинской оккупации продолжаются, российские войска выбили противника из первых высокоэтажных домов, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово, до полного окружения города остаются считанные километры. "В самом Курахово идут тяжелые и ожесточенные бои в районах многоэтажной застройки. Наши войска выбили противника из первых многоэтажек", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241129/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20241129/vsu-1986361388.html
курахово
донецкая народная республика
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о боях за Курахово

Рогов: российские войска заняли первые высотки в Курахово

© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Бои за освобождение города Курахово в западной части ДНР от украинской оккупации продолжаются, российские войска выбили противника из первых высокоэтажных домов, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово, до полного окружения города остаются считанные километры.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
Вчера, 12:50
"В самом Курахово идут тяжелые и ожесточенные бои в районах многоэтажной застройки. Наши войска выбили противника из первых многоэтажек", - сказал Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Американские СМИ узнали о ситуации в ВСУ под Часовым Яром
Вчера, 08:28
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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