https://ria.ru/20241129/rogov-1986391363.html
Рогов рассказал о боях за Курахово
Рогов рассказал о боях за Курахово - РИА Новости, 29.11.2024
Рогов рассказал о боях за Курахово
Бои за освобождение города Курахово в западной части ДНР от украинской оккупации продолжаются, российские войска выбили противника из первых высокоэтажных... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:13
2024-11-29T11:13
2024-11-29T11:29
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Бои за освобождение города Курахово в западной части ДНР от украинской оккупации продолжаются, российские войска выбили противника из первых высокоэтажных домов, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово, до полного окружения города остаются считанные километры. "В самом Курахово идут тяжелые и ожесточенные бои в районах многоэтажной застройки. Наши войска выбили противника из первых многоэтажек", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241129/kurakhovo-1980950150.html
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курахово, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о боях за Курахово
Рогов: российские войска заняли первые высотки в Курахово