https://ria.ru/20241129/risk-1986580840.html

В Британии заявили о риске для Запада из-за стратегии США на Украине

В Британии заявили о риске для Запада из-за стратегии США на Украине - РИА Новости, 29.11.2024

В Британии заявили о риске для Запада из-за стратегии США на Украине

Решение администрации президента США Джо Байдена о разрешении ракетных ударов вглубь России приведет к гибели не только украинцев, но и военных из западных... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T22:46

2024-11-29T22:46

2024-11-29T23:39

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Решение администрации президента США Джо Байдена о разрешении ракетных ударов вглубь России приведет к гибели не только украинцев, но и военных из западных стран, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.В Минобороны России ранее сообщили, что 25 ноября при ракетном ударе по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен" в Харькове российские военные уничтожили до 40 иностранных специалистов, преимущественно из США."Эта ошибочная военная стратегия уже привела к большим потерям для Украины, она уже ведет к дальнейшему истощению ограниченных запасов оружия и, в конечном итоге, ракет Storm Shadow. Она подвергает риску украинцев и западный военный персонал на Украине. И эти решения не изменят исход конфликта", — утверждает Меркурис.По мнению аналитика, все козыри по-прежнему остаются в руках России."Уже ясно, что попытка эскалации, предпринятая администрацией Джо Байдена в преддверии инаугурации Трампа, не достигла своей цели, Россия успешно противостоит ей с помощью "Орешника", — подытожил он.Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241129/oreshnik-1986569011.html

https://ria.ru/20241129/merkel-1986527635.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, джо байден, youtube