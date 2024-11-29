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В Раде прокомментировали смену командующего Cухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 29.11.2024 (обновлено: 23:21 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/rada-1986574556.html
В Раде прокомментировали смену командующего Cухопутными войсками ВСУ
В Раде прокомментировали смену командующего Cухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
В Раде прокомментировали смену командующего Cухопутными войсками ВСУ
Критиковавшая руководство ВСУ депутат Рады Марьяна Безуглая назвала "пылью в глаза" назначение Михаила Драпатого на пост командующего сухопутными войсками ВСУ. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:19
2024-11-29T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр сырский
владимир зеленский
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Критиковавшая руководство ВСУ депутат Рады Марьяна Безуглая назвала "пылью в глаза" назначение Михаила Драпатого на пост командующего сухопутными войсками ВСУ. Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил о назначении на пост командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. До него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский. "Если Драпатого только поставили вместо Павлюка и не избавились ни от Павлюка, ни от Сырского, то это просто пускание пыли в глаза, чтобы генеральская мафия протянула к позорной капитуляции и зацементировала существующую коррупционную и непотичную систему в ВСУ", - написала Безуглая в Telegram-канале. Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности главкома Александра Сырского и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.
https://ria.ru/20241129/rada-1986447955.html
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в мире, украина, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
В Раде прокомментировали смену командующего Cухопутными войсками ВСУ

Безуглая назвала смену командующего Cухопутными войсками ВСУ пылью в глаза

© Фото : Министерство обороны УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : Министерство обороны Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Критиковавшая руководство ВСУ депутат Рады Марьяна Безуглая назвала "пылью в глаза" назначение Михаила Драпатого на пост командующего сухопутными войсками ВСУ.
Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил о назначении на пост командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. До него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский.
"Если Драпатого только поставили вместо Павлюка и не избавились ни от Павлюка, ни от Сырского, то это просто пускание пыли в глаза, чтобы генеральская мафия протянула к позорной капитуляции и зацементировала существующую коррупционную и непотичную систему в ВСУ", - написала Безуглая в Telegram-канале.
Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности главкома Александра Сырского и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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