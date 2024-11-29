https://ria.ru/20241129/rada-1986574556.html

В Раде прокомментировали смену командующего Cухопутными войсками ВСУ

В Раде прокомментировали смену командующего Cухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024

В Раде прокомментировали смену командующего Cухопутными войсками ВСУ

Критиковавшая руководство ВСУ депутат Рады Марьяна Безуглая назвала "пылью в глаза" назначение Михаила Драпатого на пост командующего сухопутными войсками ВСУ. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T21:19

2024-11-29T21:19

2024-11-29T23:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

александр сырский

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986544229_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_441402d7257419fce4f4c1a8f316115d.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Критиковавшая руководство ВСУ депутат Рады Марьяна Безуглая назвала "пылью в глаза" назначение Михаила Драпатого на пост командующего сухопутными войсками ВСУ. Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил о назначении на пост командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. До него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский. "Если Драпатого только поставили вместо Павлюка и не избавились ни от Павлюка, ни от Сырского, то это просто пускание пыли в глаза, чтобы генеральская мафия протянула к позорной капитуляции и зацементировала существующую коррупционную и непотичную систему в ВСУ", - написала Безуглая в Telegram-канале. Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности главкома Александра Сырского и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.

https://ria.ru/20241129/rada-1986447955.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины