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В Раде прокомментировали смену командующего Cухопутными войсками ВСУ
В Раде прокомментировали смену командующего Cухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
В Раде прокомментировали смену командующего Cухопутными войсками ВСУ
Критиковавшая руководство ВСУ депутат Рады Марьяна Безуглая назвала "пылью в глаза" назначение Михаила Драпатого на пост командующего сухопутными войсками ВСУ. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T21:19
2024-11-29T21:19
2024-11-29T23:21
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Критиковавшая руководство ВСУ депутат Рады Марьяна Безуглая назвала "пылью в глаза" назначение Михаила Драпатого на пост командующего сухопутными войсками ВСУ. Ранее в пятницу Владимир Зеленский заявил о назначении на пост командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. До него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский. "Если Драпатого только поставили вместо Павлюка и не избавились ни от Павлюка, ни от Сырского, то это просто пускание пыли в глаза, чтобы генеральская мафия протянула к позорной капитуляции и зацементировала существующую коррупционную и непотичную систему в ВСУ", - написала Безуглая в Telegram-канале. Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности главкома Александра Сырского и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.
https://ria.ru/20241129/rada-1986447955.html
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в мире, украина, александр сырский, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
В Раде прокомментировали смену командующего Cухопутными войсками ВСУ
Безуглая назвала смену командующего Cухопутными войсками ВСУ пылью в глаза