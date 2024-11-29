https://ria.ru/20241129/putin-1986509198.html
Путин заявил о важности решения палестино-израильского конфликта
Путин заявил о важности решения палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 29.11.2024
Путин заявил о важности решения палестино-израильского конфликта
Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Палестины Махмуду Аббасу заявил о важности решения палестино-израильского конфликта. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T16:49
2024-11-29T16:49
2024-11-29T16:49
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махмуд аббас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Палестины Махмуду Аббасу заявил о важности решения палестино-израильского конфликта. "Хотел бы подтвердить, что Россия последовательно выступает в пользу всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе, предполагающей создание суверенного Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - текст зачитал замглавы МИД РФ Александр Панкин в ходе мероприятия в посольстве Палестины, посвященного Международному дню солидарности с палестинским народом. "Усилия на этом направлении особенно востребованы сейчас, когда ваши соотечественники сталкиваются с тяжёлыми с условиями", - сказал Путин в телеграмме Аббасу. Он отметил, что российско-палестинские отношения носят дружественный характер, что подтвердили встречи в Москве в августе и в Казани в октябре. "Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие конструктивных двусторонних связей на благо наших народов", - добавил Путин. Также президент РФ пожелал здоровья Аббасу и мира палестинцам.
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в мире, россия, палестина, владимир путин, махмуд аббас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Россия, Палестина, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
Путин заявил о важности решения палестино-израильского конфликта
Путин в послании Аббасу заявил о важности решения конфликта в секторе Газа