https://ria.ru/20241129/putin-1986420679.html
Путин подписал закон о налогообложении криптовалют
Путин подписал закон о налогообложении криптовалют - РИА Новости, 29.11.2024
Путин подписал закон о налогообложении криптовалют
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс о налогообложении криптовалют. Документ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:11
2024-11-29T13:11
2024-11-29T13:11
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс о налогообложении криптовалют. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон признает цифровую валюту имуществом в целях налогообложения. Он устанавливает правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи; а также обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем. Такие операторы будет обязаны сообщать в налоговые органы о майнерах, использующих их инфраструктуру. За неисполнение этой обязанности предусмотрен штраф в размере 40 тысяч рублей. Доходы от сделок с криптовалютой будут входить в общую налоговую базу с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, общая сумма всех этих доходов в пределах 2,4 миллиона рублей в год будет облагаться НДФЛ по ставке 13%, а свыше этой величины – по ставке 15%. Более высоких прогрессивных ставок налога для этого типа доходов не предусматривается. Операции, связанные с майнингом цифровой валюты и ее реализацией, а также услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с ней в рамках экспериментального правового режима, освобождаются от НДС. А доход от майнинга будет облагаться налогом на прибыль по стандартной ставке (с 2025 года - 25%), пояснял директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков. Доходы от майнинга на территории РФ будут считаться доходом от источника в РФ, то есть облагаться налогами в России. Доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, будут определяться исходя из рыночной котировки такой валюты на дату признания дохода. Рыночной котировкой в данном случае признается цена закрытия на иностранной криптобирже. Причем объем торгов цифровой валютой на такой площадке за соответствующий торговый день должен превышать 100 миллиардов рублей, а информация о ее рыночных котировках - размещаться на официальном сайте биржи в течение трех лет. Если с одной и той же цифровой валютой сделки совершались через две и более бирж, налогоплательщик сможет сам выбрать рыночную котировку для расчета налога. Доход от реализации цифровой валюты определен как фактическая цена реализации, но не менее рыночной котировки, уменьшенной на 20%. Криптомайнерам запрещается переходить на уплату единого сельхозналога или спецрежим для самозанятых, применять патентную или упрощенную систему налогообложения, в том числе автоматизированную. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а его основные положения начнут действовать с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20241128/mayning-1986125127.html
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экономика, россия, владимир путин, криптовалюта, технологии, общество
Экономика, Россия, Владимир Путин, Криптовалюта, Технологии, Общество
Путин подписал закон о налогообложении криптовалют
Путин подписал поправки в Налоговый кодекс о налогообложении криптовалют
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс о налогообложении криптовалют. Документ
размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон признает цифровую валюту имуществом в целях налогообложения. Он устанавливает правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи; а также обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем. Такие операторы будет обязаны сообщать в налоговые органы о майнерах, использующих их инфраструктуру. За неисполнение этой обязанности предусмотрен штраф в размере 40 тысяч рублей.
Доходы от сделок с криптовалютой будут входить в общую налоговую базу с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, общая сумма всех этих доходов в пределах 2,4 миллиона рублей в год будет облагаться НДФЛ по ставке 13%, а свыше этой величины – по ставке 15%. Более высоких прогрессивных ставок налога для этого типа доходов не предусматривается.
Операции, связанные с майнингом цифровой валюты и ее реализацией, а также услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с ней в рамках экспериментального правового режима, освобождаются от НДС. А доход от майнинга будет облагаться налогом на прибыль по стандартной ставке (с 2025 года - 25%), пояснял директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков. Доходы от майнинга на территории РФ будут считаться доходом от источника в РФ, то есть облагаться налогами в России.
Доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, будут определяться исходя из рыночной котировки такой валюты на дату признания дохода. Рыночной котировкой в данном случае признается цена закрытия на иностранной криптобирже. Причем объем торгов цифровой валютой на такой площадке за соответствующий торговый день должен превышать 100 миллиардов рублей, а информация о ее рыночных котировках - размещаться на официальном сайте биржи в течение трех лет.
Если с одной и той же цифровой валютой сделки совершались через две и более бирж, налогоплательщик сможет сам выбрать рыночную котировку для расчета налога. Доход от реализации цифровой валюты определен как фактическая цена реализации, но не менее рыночной котировки, уменьшенной на 20%.
Криптомайнерам запрещается переходить на уплату единого сельхозналога или спецрежим для самозанятых, применять патентную или упрощенную систему налогообложения, в том числе автоматизированную.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а его основные положения начнут действовать с 1 января 2025 года.