https://ria.ru/20241129/putin-1986420679.html

Путин подписал закон о налогообложении криптовалют

Путин подписал закон о налогообложении криптовалют - РИА Новости, 29.11.2024

Путин подписал закон о налогообложении криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс о налогообложении криптовалют. Документ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T13:11

2024-11-29T13:11

2024-11-29T13:11

экономика

россия

владимир путин

криптовалюта

технологии

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс о налогообложении криптовалют. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон признает цифровую валюту имуществом в целях налогообложения. Он устанавливает правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи; а также обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем. Такие операторы будет обязаны сообщать в налоговые органы о майнерах, использующих их инфраструктуру. За неисполнение этой обязанности предусмотрен штраф в размере 40 тысяч рублей. Доходы от сделок с криптовалютой будут входить в общую налоговую базу с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, общая сумма всех этих доходов в пределах 2,4 миллиона рублей в год будет облагаться НДФЛ по ставке 13%, а свыше этой величины – по ставке 15%. Более высоких прогрессивных ставок налога для этого типа доходов не предусматривается. Операции, связанные с майнингом цифровой валюты и ее реализацией, а также услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с ней в рамках экспериментального правового режима, освобождаются от НДС. А доход от майнинга будет облагаться налогом на прибыль по стандартной ставке (с 2025 года - 25%), пояснял директор департамента налоговой политики Минфина РФ Данил Волков. Доходы от майнинга на территории РФ будут считаться доходом от источника в РФ, то есть облагаться налогами в России. Доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате майнинга, будут определяться исходя из рыночной котировки такой валюты на дату признания дохода. Рыночной котировкой в данном случае признается цена закрытия на иностранной криптобирже. Причем объем торгов цифровой валютой на такой площадке за соответствующий торговый день должен превышать 100 миллиардов рублей, а информация о ее рыночных котировках - размещаться на официальном сайте биржи в течение трех лет. Если с одной и той же цифровой валютой сделки совершались через две и более бирж, налогоплательщик сможет сам выбрать рыночную котировку для расчета налога. Доход от реализации цифровой валюты определен как фактическая цена реализации, но не менее рыночной котировки, уменьшенной на 20%. Криптомайнерам запрещается переходить на уплату единого сельхозналога или спецрежим для самозанятых, применять патентную или упрощенную систему налогообложения, в том числе автоматизированную. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, а его основные положения начнут действовать с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20241128/mayning-1986125127.html

https://ria.ru/20241119/kriptomayning-1984534891.html

https://ria.ru/20241106/kriptovalyuty-1982165542.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, криптовалюта, технологии, общество