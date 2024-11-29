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"Это невероятно". На Западе заявили о провале США из-за "Орешника"
"Это невероятно". На Западе заявили о провале США из-за "Орешника" - РИА Новости, 29.11.2024
"Это невероятно". На Западе заявили о провале США из-за "Орешника"
Провал попыток разведки США узнать информацию о ракете "Орешник" до ее применения поражает, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:33
2024-11-29T11:33
2024-11-29T17:41
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вооруженные силы украины
ракета "орешник"
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Провал попыток разведки США узнать информацию о ракете "Орешник" до ее применения поражает, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Это невероятно и поразительно, что американская разведка пропустила информацию о существовании этой российской ракеты "Орешник", — рассказал Меркурис.По его словам, из-за этого провала американцы сильно недооценили Россию и совершили ужасный просчет, не ожидая такого ответа.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — гиперзвуковую баллистическую ракету в безъядерном оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, ракета "орешник"
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Ракета "Орешник"
"Это невероятно". На Западе заявили о провале США из-за "Орешника"
Меркурис счел поразительным провал попыток США получить данные об "Орешнике"