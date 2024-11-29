Рейтинг@Mail.ru
"Это невероятно". На Западе заявили о провале США из-за "Орешника" - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 29.11.2024 (обновлено: 17:41 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/proval-1986394447.html
"Это невероятно". На Западе заявили о провале США из-за "Орешника"
"Это невероятно". На Западе заявили о провале США из-за "Орешника" - РИА Новости, 29.11.2024
"Это невероятно". На Западе заявили о провале США из-за "Орешника"
Провал попыток разведки США узнать информацию о ракете "Орешник" до ее применения поражает, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T11:33
2024-11-29T17:41
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
ракета "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157281_58:0:942:497_1920x0_80_0_0_30b8e53036432afdb5c7c387949744af.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Провал попыток разведки США узнать информацию о ракете "Орешник" до ее применения поражает, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.&quot;Это невероятно и поразительно, что американская разведка пропустила информацию о существовании этой российской ракеты &quot;Орешник&quot;, — рассказал Меркурис.По его словам, из-за этого провала американцы сильно недооценили Россию и совершили ужасный просчет, не ожидая такого ответа.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — гиперзвуковую баллистическую ракету в безъядерном оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20241129/spectator-1986371868.html
https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986363259.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157281_169:0:832:497_1920x0_80_0_0_06a38688253d2372f4c7d870d16d4bc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, ракета "орешник"
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Ракета "Орешник"
"Это невероятно". На Западе заявили о провале США из-за "Орешника"

Меркурис счел поразительным провал попыток США получить данные об "Орешнике"

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Провал попыток разведки США узнать информацию о ракете "Орешник" до ее применения поражает, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
«

"Это невероятно и поразительно, что американская разведка пропустила информацию о существовании этой российской ракеты "Орешник", — рассказал Меркурис.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
СМИ забили тревогу из-за катастрофы в рядах ВСУ
Вчера, 09:49
По его словам, из-за этого провала американцы сильно недооценили Россию и совершили ужасный просчет, не ожидая такого ответа.
Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — гиперзвуковую баллистическую ракету в безъядерном оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
На Западе рассказали, что произойдет с Зеленским после окончания конфликта
Вчера, 08:52
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРакета "Орешник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала