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В Уфе вынесли приговор мужчине, выстрелившему девочке в ногу
В Уфе вынесли приговор мужчине, выстрелившему девочке в ногу - РИА Новости, 29.11.2024
В Уфе вынесли приговор мужчине, выстрелившему девочке в ногу
Жителю Уфы, который выстрелил девочке на детской площадке в ногу из пневматического оружия, суд назначил три года и шесть месяцев лишения свободы условно,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:17
2024-11-29T17:17
2024-11-29T18:50
происшествия
уфа
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ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Жителю Уфы, который выстрелил девочке на детской площадке в ногу из пневматического оружия, суд назначил три года и шесть месяцев лишения свободы условно, мужчина заплатил пострадавшей полмиллиона рублей компенсации, сообщает прокуратура Башкирии. Инцидент произошёл в июле у дома на улице Касимовской в жилом районе Шакша Уфы. По данным надзорного ведомства, 63-летний мужчина сидел у себя в квартире и заметил ребят на детской площадке. Его раздражали их голоса и громкий смех. Когда началась гроза, дети спрятались под козырьком подъезда дома. Тогда фигурант взял пневматическую винтовку и выстрелил, попав в правое бедро 10-летней девочки. "Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", - говорится в сообщении. Уточняется, что подсудимый признал вину в совершении преступления и выплатил потерпевшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
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происшествия, уфа
В Уфе вынесли приговор мужчине, выстрелившему девочке в ногу
Житель Уфы, выстреливший девочке в бедро, заплатил ей полмиллиона рублей
ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Жителю Уфы, который выстрелил девочке на детской площадке в ногу из пневматического оружия, суд назначил три года и шесть месяцев лишения свободы условно, мужчина заплатил пострадавшей полмиллиона рублей компенсации, сообщает прокуратура Башкирии.
Инцидент произошёл в июле у дома на улице Касимовской в жилом районе Шакша Уфы
. По данным надзорного ведомства, 63-летний мужчина сидел у себя в квартире и заметил ребят на детской площадке. Его раздражали их голоса и громкий смех. Когда началась гроза, дети спрятались под козырьком подъезда дома. Тогда фигурант взял пневматическую винтовку и выстрелил, попав в правое бедро 10-летней девочки.
"Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подсудимый признал вину в совершении преступления и выплатил потерпевшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей.