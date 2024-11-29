https://ria.ru/20241129/prigovor-1986523772.html

В Уфе вынесли приговор мужчине, выстрелившему девочке в ногу

В Уфе вынесли приговор мужчине, выстрелившему девочке в ногу - РИА Новости, 29.11.2024

В Уфе вынесли приговор мужчине, выстрелившему девочке в ногу

Жителю Уфы, который выстрелил девочке на детской площадке в ногу из пневматического оружия, суд назначил три года и шесть месяцев лишения свободы условно,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T17:17

2024-11-29T17:17

2024-11-29T18:50

происшествия

уфа

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ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Жителю Уфы, который выстрелил девочке на детской площадке в ногу из пневматического оружия, суд назначил три года и шесть месяцев лишения свободы условно, мужчина заплатил пострадавшей полмиллиона рублей компенсации, сообщает прокуратура Башкирии. Инцидент произошёл в июле у дома на улице Касимовской в жилом районе Шакша Уфы. По данным надзорного ведомства, 63-летний мужчина сидел у себя в квартире и заметил ребят на детской площадке. Его раздражали их голоса и громкий смех. Когда началась гроза, дети спрятались под козырьком подъезда дома. Тогда фигурант взял пневматическую винтовку и выстрелил, попав в правое бедро 10-летней девочки. "Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", - говорится в сообщении. Уточняется, что подсудимый признал вину в совершении преступления и выплатил потерпевшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240828/vystrel-1969049142.html

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происшествия, уфа