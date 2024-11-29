Рейтинг@Mail.ru
В Уфе вынесли приговор мужчине, выстрелившему девочке в ногу - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 29.11.2024 (обновлено: 18:50 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/prigovor-1986523772.html
В Уфе вынесли приговор мужчине, выстрелившему девочке в ногу
В Уфе вынесли приговор мужчине, выстрелившему девочке в ногу - РИА Новости, 29.11.2024
В Уфе вынесли приговор мужчине, выстрелившему девочке в ногу
Жителю Уфы, который выстрелил девочке на детской площадке в ногу из пневматического оружия, суд назначил три года и шесть месяцев лишения свободы условно,... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T17:17
2024-11-29T18:50
происшествия
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Жителю Уфы, который выстрелил девочке на детской площадке в ногу из пневматического оружия, суд назначил три года и шесть месяцев лишения свободы условно, мужчина заплатил пострадавшей полмиллиона рублей компенсации, сообщает прокуратура Башкирии. Инцидент произошёл в июле у дома на улице Касимовской в жилом районе Шакша Уфы. По данным надзорного ведомства, 63-летний мужчина сидел у себя в квартире и заметил ребят на детской площадке. Его раздражали их голоса и громкий смех. Когда началась гроза, дети спрятались под козырьком подъезда дома. Тогда фигурант взял пневматическую винтовку и выстрелил, попав в правое бедро 10-летней девочки. "Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", - говорится в сообщении. Уточняется, что подсудимый признал вину в совершении преступления и выплатил потерпевшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240828/vystrel-1969049142.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе вынесли приговор мужчине, выстрелившему девочке в ногу

Житель Уфы, выстреливший девочке в бедро, заплатил ей полмиллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 29 ноя - РИА Новости. Жителю Уфы, который выстрелил девочке на детской площадке в ногу из пневматического оружия, суд назначил три года и шесть месяцев лишения свободы условно, мужчина заплатил пострадавшей полмиллиона рублей компенсации, сообщает прокуратура Башкирии.
Инцидент произошёл в июле у дома на улице Касимовской в жилом районе Шакша Уфы. По данным надзорного ведомства, 63-летний мужчина сидел у себя в квартире и заметил ребят на детской площадке. Его раздражали их голоса и громкий смех. Когда началась гроза, дети спрятались под козырьком подъезда дома. Тогда фигурант взял пневматическую винтовку и выстрелил, попав в правое бедро 10-летней девочки.
"Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подсудимый признал вину в совершении преступления и выплатил потерпевшей компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В Подмосковье в ребенка выстрелили из пневматического оружия
28 августа, 18:36
 
ПроисшествияУфа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала