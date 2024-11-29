Какой сегодня праздник: 29 ноября в праздничном календаре России и мира
© iStock.com / PixelVistaДевушка делает заметки в ежедневнике
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Девушка делает заметки в ежедневнике. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. 29 ноября 2024 года в России и в мире отмечают множество разнообразных праздников, в том числе, по народному календарю, профессиональных и церковных.Так, свой “день рождения” встречает буква “Ё”, празднуется международный день отказа от покупок и множество других не менее достойных внимания дат. Какой сегодня праздник и что можно делать в этот день по приметам - в материале РИА Новости.
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Какой сегодня праздник в России
В России на 29 ноября приходится сразу несколько значимых исторических событий и православных праздников, а по народному календарю в этот день традиционно ожидают оттепели.
Церковный праздник
В православном календаре 29 ноября отмечается День памяти апостола и евангелиста Матфея, который был одним из 12 ближайших учеников Христа. Ради того, чтобы следовать за Спасителем, Матфей оставил службу сборщика податей и раздал нищим все имевшееся у него имущество. Святой апостол Матфей также известен как автор Евангелия, ставшего первой книгой в составе Нового Завета.
Так как праздник приходится на период Рождественского поста, то многие продукты для православных христиан в этот день находятся под запретом
Зажженные свечи в храме. Архивное фото
Также на 29 ноября приходятся дни памяти:
- мученика Димитрия Спиридонова;
- преподобномученика Филумена Святогробца (Хасаписа), архимандрита;
- святителя Фулвиана, князя Ефиопского (во святом крещении Матфея);
- священномученика Феодора Колерова, пресвитера и с ним мучеников Анании Бойкова и Михаила Болдакова;
- священномучеников Иоанна Цветкова, Николая Троицкого, Виктора Воронова, Василия Соколова, Макария Соловьёва и Михаила Абрамова, пресвитеров, преподобномученика Пантелеимона (Аржаных).
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Народный праздник
В народном календаре 29 ноября известно как Матвеев день. Его история связана с именем апостола Матфея, день памяти которого отмечается в эту же дату. Праздник связан с целым рядом примет, которые старались соблюдать.
Считается, что в этот день нельзя выполнять тяжелую работу, пересчитывать мелкие монеты и, как и в любой важный православный праздник, стоит избегать конфликтов, плохих мыслей и поступков, а также бранных слов. Одежда красного цвета также была под запретом: наши предки верили, что такие вещи могут привлечь несчастье, привести к ссорам и разногласиям. А еще в этот день, несмотря на связанные с постом ограничения, было принято ходить в гости и приглашать к столу.
Внимательно наблюдали и за природой. Традиционно считалось, что Матвеев день приносит оттепель (известно, например, такое высказывание “На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась”). Если же дует сильный ветер, то стоило ждать суровой зимы, а вот дождь, наоборот, свидетельствует о том, что зимние месяцы будут достаточно мягкими.
Какой сегодня праздник в мире
© iStock.com / Farknot_ArchitectДевушка держит кредитные карты
© iStock.com / Farknot_Architect
Девушка держит кредитные карты . Архивное фото
Всемирный день отказа от покупок не имеет постоянной даты и непосредственно связан с другим праздником - Днем благодарения (приходится на следующую пятницу после него). В этот день граждан по всему миру призывают по крайней мере на один день отказаться от приобретения вещей, стараясь таким необычным образом привлечь внимание общественности к проблеме чрезмерного потребления.
Всемирный день отказа от покупок: протест против излишнего потребления
24 ноября 2017, 08:37
На 29 ноября приходится Международный день солидарности с народом Палестины, который был официально установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1977 году.
День мостов (также именуемый Мостодень) - неофициальный праздник, который также отмечается 29 ноября. В этот день не только чествуют всех специалистов, чей труд непосредственно связан с возведением мостов, но и нередко знакомят граждан с интересными фактами о различных видах этих важных инженерно-технических сооружений.
Среди других международных праздников:
- День освобождения Албании;
- Всемирный день шоколада (его отмечают не только 29 ноября, но еще и 13 сентября, а также 7 и 11 июля).
Памятные даты в истории
1783 год - в русской азбуке впервые официально появилась буква "Ё"
Музей буквы Ё . Архивное фото
1870 год - Николай Пржевальский отправился в свое первое путешествие по Центральной Азии
1899 год - основан самый титулованный и прославленный футбольный клуб Испании - "Барселона"
1941 год - погибла партизанка и Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская.
Биография Зои Космодемьянской
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Именины
29 ноября свои именины отмечают Виктор, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Макар, Матвей, Федор, Сергей, Николай, Пантелеймон.