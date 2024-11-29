Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 ноября в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/prazdnik-1985451268.html
Какой сегодня праздник: 29 ноября в праздничном календаре России и мира
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 ноября в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: 29 ноября в праздничном календаре России и мира
29 ноября 2024 года в России и в мире отмечают множество разнообразных праздников, в том числе, по народному календарю, профессиональных и церковных.Так, свой... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T06:00
2024-11-29T06:00
общество
россия
праздники
религиозные праздники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985455889_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a9ac40a88f76dbf4e5c797b5945b9a9c.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. 29 ноября 2024 года в России и в мире отмечают множество разнообразных праздников, в том числе, по народному календарю, профессиональных и церковных.Так, свой “день рождения” встречает буква “Ё”, празднуется международный день отказа от покупок и множество других не менее достойных внимания дат. Какой сегодня праздник и что можно делать в этот день по приметам - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ России на 29 ноября приходится сразу несколько значимых исторических событий и православных праздников, а по народному календарю в этот день традиционно ожидают оттепели.Церковный праздникВ православном календаре 29 ноября отмечается День памяти апостола и евангелиста Матфея, который был одним из 12 ближайших учеников Христа. Ради того, чтобы следовать за Спасителем, Матфей оставил службу сборщика податей и раздал нищим все имевшееся у него имущество. Святой апостол Матфей также известен как автор Евангелия, ставшего первой книгой в составе Нового Завета.Так как праздник приходится на период Рождественского поста, то многие продукты для православных христиан в этот день находятся под запретомТакже на 29 ноября приходятся дни памяти:Народный праздникВ народном календаре 29 ноября известно как Матвеев день. Его история связана с именем апостола Матфея, день памяти которого отмечается в эту же дату. Праздник связан с целым рядом примет, которые старались соблюдать.Считается, что в этот день нельзя выполнять тяжелую работу, пересчитывать мелкие монеты и, как и в любой важный православный праздник, стоит избегать конфликтов, плохих мыслей и поступков, а также бранных слов. Одежда красного цвета также была под запретом: наши предки верили, что такие вещи могут привлечь несчастье, привести к ссорам и разногласиям. А еще в этот день, несмотря на связанные с постом ограничения, было принято ходить в гости и приглашать к столу.Внимательно наблюдали и за природой. Традиционно считалось, что Матвеев день приносит оттепель (известно, например, такое высказывание “На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась”). Если же дует сильный ветер, то стоило ждать суровой зимы, а вот дождь, наоборот, свидетельствует о том, что зимние месяцы будут достаточно мягкими.Какой сегодня праздник в миреВсемирный день отказа от покупок не имеет постоянной даты и непосредственно связан с другим праздником - Днем благодарения (приходится на следующую пятницу после него). В этот день граждан по всему миру призывают по крайней мере на один день отказаться от приобретения вещей, стараясь таким необычным образом привлечь внимание общественности к проблеме чрезмерного потребления.На 29 ноября приходится Международный день солидарности с народом Палестины, который был официально установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1977 году.День мостов (также именуемый Мостодень) - неофициальный праздник, который также отмечается 29 ноября. В этот день не только чествуют всех специалистов, чей труд непосредственно связан с возведением мостов, но и нередко знакомят граждан с интересными фактами о различных видах этих важных инженерно-технических сооружений.Среди других международных праздников:Памятные даты в истории1783 год - в русской азбуке впервые официально появилась буква "Ё"1870 год - Николай Пржевальский отправился в свое первое путешествие по Центральной Азии1899 год - основан самый титулованный и прославленный футбольный клуб Испании - "Барселона"1941 год - погибла партизанка и Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская.Именины29 ноября свои именины отмечают Виктор, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Макар, Матвей, Федор, Сергей, Николай, Пантелеймон.
https://ria.ru/20241127/post-1909431934.html
https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html
https://ria.ru/20171124/1509488624.html
https://ria.ru/20230913/kosmodemyanskaya-1895612040.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985455889_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_e9a7c645695daedf031a612d07437f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, праздники, религиозные праздники
Общество, Россия, Праздники, Религиозные праздники

Какой сегодня праздник: 29 ноября в праздничном календаре России и мира

© iStock.com / PixelVistaДевушка делает заметки в ежедневнике
Девушка делает заметки в ежедневнике - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© iStock.com / PixelVista
Девушка делает заметки в ежедневнике. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. 29 ноября 2024 года в России и в мире отмечают множество разнообразных праздников, в том числе, по народному календарю, профессиональных и церковных.Так, свой “день рождения” встречает буква “Ё”, празднуется международный день отказа от покупок и множество других не менее достойных внимания дат. Какой сегодня праздник и что можно делать в этот день по приметам - в материале РИА Новости.
Рождественский пост - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Рождественский пост в 2024-2025 году
27 ноября, 15:10

Какой сегодня праздник в России

В России на 29 ноября приходится сразу несколько значимых исторических событий и православных праздников, а по народному календарю в этот день традиционно ожидают оттепели.

Церковный праздник

В православном календаре 29 ноября отмечается День памяти апостола и евангелиста Матфея, который был одним из 12 ближайших учеников Христа. Ради того, чтобы следовать за Спасителем, Матфей оставил службу сборщика податей и раздал нищим все имевшееся у него имущество. Святой апостол Матфей также известен как автор Евангелия, ставшего первой книгой в составе Нового Завета.
Так как праздник приходится на период Рождественского поста, то многие продукты для православных христиан в этот день находятся под запретом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗажженные свечи в храме
Зажженные свечи в храмея - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Зажженные свечи в храме. Архивное фото
Также на 29 ноября приходятся дни памяти:
  • мученика Димитрия Спиридонова;
  • преподобномученика Филумена Святогробца (Хасаписа), архимандрита;
  • святителя Фулвиана, князя Ефиопского (во святом крещении Матфея);
  • священномученика Феодора Колерова, пресвитера и с ним мучеников Анании Бойкова и Михаила Болдакова;
  • священномучеников Иоанна Цветкова, Николая Троицкого, Виктора Воронова, Василия Соколова, Макария Соловьёва и Михаила Абрамова, пресвитеров, преподобномученика Пантелеимона (Аржаных).
Церковные праздники в ноябре - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Церковный календарь на ноябрь 2024: праздники и посты
31 октября, 11:01

Народный праздник

В народном календаре 29 ноября известно как Матвеев день. Его история связана с именем апостола Матфея, день памяти которого отмечается в эту же дату. Праздник связан с целым рядом примет, которые старались соблюдать.
Считается, что в этот день нельзя выполнять тяжелую работу, пересчитывать мелкие монеты и, как и в любой важный православный праздник, стоит избегать конфликтов, плохих мыслей и поступков, а также бранных слов. Одежда красного цвета также была под запретом: наши предки верили, что такие вещи могут привлечь несчастье, привести к ссорам и разногласиям. А еще в этот день, несмотря на связанные с постом ограничения, было принято ходить в гости и приглашать к столу.
Внимательно наблюдали и за природой. Традиционно считалось, что Матвеев день приносит оттепель (известно, например, такое высказывание “На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась”). Если же дует сильный ветер, то стоило ждать суровой зимы, а вот дождь, наоборот, свидетельствует о том, что зимние месяцы будут достаточно мягкими.

Какой сегодня праздник в мире

© iStock.com / Farknot_ArchitectДевушка держит кредитные карты
Девушка держит кредитные карты - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© iStock.com / Farknot_Architect
Девушка держит кредитные карты . Архивное фото
Всемирный день отказа от покупок не имеет постоянной даты и непосредственно связан с другим праздником - Днем благодарения (приходится на следующую пятницу после него). В этот день граждан по всему миру призывают по крайней мере на один день отказаться от приобретения вещей, стараясь таким необычным образом привлечь внимание общественности к проблеме чрезмерного потребления.
Продуктовый магазин в Венгрии во время распродажи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.11.2017
Всемирный день отказа от покупок: протест против излишнего потребления
24 ноября 2017, 08:37
На 29 ноября приходится Международный день солидарности с народом Палестины, который был официально установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1977 году.
День мостов (также именуемый Мостодень) - неофициальный праздник, который также отмечается 29 ноября. В этот день не только чествуют всех специалистов, чей труд непосредственно связан с возведением мостов, но и нередко знакомят граждан с интересными фактами о различных видах этих важных инженерно-технических сооружений.
Среди других международных праздников:
  • День освобождения Албании;
  • Всемирный день шоколада (его отмечают не только 29 ноября, но еще и 13 сентября, а также 7 и 11 июля).

Памятные даты в истории

1783 год - в русской азбуке впервые официально появилась буква "Ё"
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМузей буквы Ё
Музей буквы Ё - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Музей буквы Ё . Архивное фото
1870 год - Николай Пржевальский отправился в свое первое путешествие по Центральной Азии
1899 год - основан самый титулованный и прославленный футбольный клуб Испании - "Барселона"
1941 год - погибла партизанка и Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская.
Репродукция портрета партизанки Зои Космодемьянской - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Биография Зои Космодемьянской
13 сентября 2023, 02:15

Именины

29 ноября свои именины отмечают Виктор, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил, Макар, Матвей, Федор, Сергей, Николай, Пантелеймон.
 
ОбществоРоссияПраздникиРелигиозные праздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала