https://ria.ru/20241129/pravila-1986358169.html

В США признали успешную стратегию России в отношении Запада

В США признали успешную стратегию России в отношении Запада - РИА Новости, 29.11.2024

В США признали успешную стратегию России в отношении Запада

России удается эффективно воздействовать на Запад, заставляя их принимать решения, выгодные для Москвы, такое мнение высказывается в сюжете американского... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T06:58

2024-11-29T06:58

2024-11-29T07:08

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. России удается эффективно воздействовать на Запад, заставляя их принимать решения, выгодные для Москвы, такое мнение высказывается в сюжете американского телеканала CNN."Наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад рассуждать с российской, а не с его собственной точки зрения", — приводит CNN выдержку из доклада аналитиков Института по изучению войны (ISW).Как заявила CNNсоавтор этого отчета Катерина Степаненко, стратегия России заключается в том, чтобы заставить противника принимать решения, противоречащие его интересам через предоставление "ложного выбора". Именно в этом ключе, по ее утверждению, Запад с задержкой поставляет оружие Киеву.В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны.В тот же день Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать заявление представителя Белого дома.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины: в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241129/obvinenie-1986355391.html

https://ria.ru/20241129/bayden-1986357824.html

https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986326310.html

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москва

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