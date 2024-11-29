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В США признали успешную стратегию России в отношении Запада
В США признали успешную стратегию России в отношении Запада - РИА Новости, 29.11.2024
В США признали успешную стратегию России в отношении Запада
России удается эффективно воздействовать на Запад, заставляя их принимать решения, выгодные для Москвы, такое мнение высказывается в сюжете американского... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T06:58
2024-11-29T06:58
2024-11-29T07:08
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. России удается эффективно воздействовать на Запад, заставляя их принимать решения, выгодные для Москвы, такое мнение высказывается в сюжете американского телеканала CNN."Наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад рассуждать с российской, а не с его собственной точки зрения", — приводит CNN выдержку из доклада аналитиков Института по изучению войны (ISW).Как заявила CNNсоавтор этого отчета Катерина Степаненко, стратегия России заключается в том, чтобы заставить противника принимать решения, противоречащие его интересам через предоставление "ложного выбора". Именно в этом ключе, по ее утверждению, Запад с задержкой поставляет оружие Киеву.В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны.В тот же день Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать заявление представителя Белого дома.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины: в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241129/obvinenie-1986355391.html
https://ria.ru/20241129/bayden-1986357824.html
https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986326310.html
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в мире, россия, москва, киев, украина, джон кирби, министерство обороны сша, владимир путин, государственный департамент сша
В мире, Россия, Москва, Киев, Украина, Джон Кирби, Министерство обороны США, Владимир Путин, Государственный департамент США
В США признали успешную стратегию России в отношении Запада
CNN: России удается заставить Запад играть по ее правилам