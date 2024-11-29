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Число пострадавших в соццентре на Алтае выросло до 21 - РИА Новости, 29.11.2024
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07:00 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/postradavshie-1986358288.html
Число пострадавших в соццентре на Алтае выросло до 21
Число пострадавших в соццентре на Алтае выросло до 21 - РИА Новости, 29.11.2024
Число пострадавших в соццентре на Алтае выросло до 21
Острая кишечная инфекция выявлена еще у трех человек из соццентра в Алтайском крае, где ранее погибли три постояльца, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T07:00
2024-11-29T07:00
алтайский край
виктор томенко
калманский район
барнаул
происшествия
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БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Острая кишечная инфекция выявлена еще у трех человек из соццентра в Алтайском крае, где ранее погибли три постояльца, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. "В частной социальной организации Калманского района специалистами продолжается эпидемиологическое расследование. По результатам анализов выявлена острая кишечная инфекция без клинических проявлений еще у двух постояльцев и одного сотрудника. Все будут госпитализированы в город Барнаул", - сообщили в минздраве. Ранее минздрав сообщал о госпитализации 18 человек. Таким образом, общее число пострадавших выросло до 21. Отмечается, что в организации проведена обработка и дезинфекция помещений. За постояльцами продолжается круглосуточное наблюдение. Кроме того, трое госпитализированных ранее пострадавших находятся в реанимации. "В городской больнице №5 города Барнаула продолжается лечение 18 пациентов, из них три человека находятся в реанимации, 15 - в инфекционном отделении. Все необходимое лечение получают. Ситуация находится на контроле Губернатора края Виктора Томенко", - рассказали в минздраве. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре. В СУСК по региону сообщили, что глава соццентра задержан.
https://ria.ru/20241128/peterburg-1986332362.html
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алтайский край
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алтайский край, виктор томенко, калманский район, барнаул, происшествия
Алтайский край, Виктор Томенко, Калманский район, Барнаул, Происшествия
Число пострадавших в соццентре на Алтае выросло до 21

Число пострадавших от кишечной инфекции в соццентре на Алтае выросло до 21

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БАРНАУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Острая кишечная инфекция выявлена еще у трех человек из соццентра в Алтайском крае, где ранее погибли три постояльца, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее в частной социальной организации с признаками отравления было обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались.
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"В частной социальной организации Калманского района специалистами продолжается эпидемиологическое расследование. По результатам анализов выявлена острая кишечная инфекция без клинических проявлений еще у двух постояльцев и одного сотрудника. Все будут госпитализированы в город Барнаул", - сообщили в минздраве.
Ранее минздрав сообщал о госпитализации 18 человек. Таким образом, общее число пострадавших выросло до 21. Отмечается, что в организации проведена обработка и дезинфекция помещений. За постояльцами продолжается круглосуточное наблюдение.
Кроме того, трое госпитализированных ранее пострадавших находятся в реанимации.
"В городской больнице №5 города Барнаула продолжается лечение 18 пациентов, из них три человека находятся в реанимации, 15 - в инфекционном отделении. Все необходимое лечение получают. Ситуация находится на контроле Губернатора края Виктора Томенко", - рассказали в минздраве.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Как сообщала журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре. В СУСК по региону сообщили, что глава соццентра задержан.
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Алтайский крайВиктор ТоменкоКалманский районБарнаулПроисшествия
 
 
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