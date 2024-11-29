Российский посол предупредил о последствиях политики Британии по Украине
Келин: политика Британии по Украине может привести к столкновению ядерных держав
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Политика Великобритании по Украине и поставки оружия могут привести к усилению стратегических рисков, а в худшем случае - к столкновению ядерных держав, британцы полностью проигнорировали все "предупреждающие сигналы" со стороны РФ, заявил посол России в Великобритании и Северной Ирландии Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24".
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"Отмечу, что британцы полностью проигнорировали все предупреждающие сигналы с нашей стороны и перешли к острым эскалационным действиям по дальнейшему углублению украинского кризиса, а это чревато, конечно же, усилением стратегических рисков, а в худшем случае, столкновением ядерных держав. Полагаем, что Великобритания, как и другие страны, теперь вовлечена в вооруженный конфликт вместе с Украиной против нас", - сказал Келин.
Он отметил, что пуск "Орешника" при этом произвел на жителей Британии "очень серьезное" впечатление, хотя разговоры о том, что Лондон якобы давно знал о таком оружии, продолжаются.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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