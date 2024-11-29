https://ria.ru/20241129/posol-1986573139.html

Российский посол предупредил о последствиях политики Британии по Украине

Российский посол предупредил о последствиях политики Британии по Украине - РИА Новости, 29.11.2024

Российский посол предупредил о последствиях политики Британии по Украине

Политика Великобритании по Украине и поставки оружия могут привести к усилению стратегических рисков, а в худшем случае - к столкновению ядерных держав,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T21:05

2024-11-29T21:05

2024-11-29T21:05

в мире

украина

россия

великобритания

андрей келин

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Политика Великобритании по Украине и поставки оружия могут привести к усилению стратегических рисков, а в худшем случае - к столкновению ядерных держав, британцы полностью проигнорировали все "предупреждающие сигналы" со стороны РФ, заявил посол России в Великобритании и Северной Ирландии Андрей Келин в эфире телеканала "Россия 24". "Отмечу, что британцы полностью проигнорировали все предупреждающие сигналы с нашей стороны и перешли к острым эскалационным действиям по дальнейшему углублению украинского кризиса, а это чревато, конечно же, усилением стратегических рисков, а в худшем случае, столкновением ядерных держав. Полагаем, что Великобритания, как и другие страны, теперь вовлечена в вооруженный конфликт вместе с Украиной против нас", - сказал Келин.Он отметил, что пуск "Орешника" при этом произвел на жителей Британии "очень серьезное" впечатление, хотя разговоры о том, что Лондон якобы давно знал о таком оружии, продолжаются. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241127/oreshnik-1985928859.html

украина

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, великобритания, андрей келин, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник"