Власти Польши возмутило напоминание об освобождении Варшавы Красной армией
В ИНП Польши возмутились напоминанием об освобождении Варшавы Красной армией
Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 ноя — РИА Новости. Польские власти возмутились действиями кипрских болельщиков, которые во время футбольного матча напомнили о том, что Красная армия освободила Варшаву.
Накануне в четвертом туре групповой стадии Лиги конференции варшавская "Легия" на выезде обыграла "Омонию" из Никосии со счетом 3:0. Во время матча кипрские болельщики вывесили баннер с надписью "Красная армия освободила Варшаву".
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В пятницу со специальным заявлением выступил Институт национальной памяти (ИНП) Польши.
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"Мы не терпим символов советского порабощения в публичном пространстве, а пропаганда коммунистических символов в Польше юридически запрещена", — говорится в документе.
Институт пообещал передать в Никосию современные польские учебники истории "ради исторической правды" об освобождении страны от фашистов.
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"Мы также призываем вас ознакомиться с текстами, касающимися действий Советов на оккупированных территориях, которые мы публикуем на нашем сайте", — заявили в учреждении.
В свою очередь, мэр Варшавы, кандидат в президенты Рафал Тшасковский призвал кипрский клуб, власти Никосии и руководство страны отреагировать на действия болельщиков.
По мнению военных историков, в боях на Варшавском направлении погибли около двухсот тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры создали крупнейшее военное кладбище-мавзолей. Там похоронены около 21,5 тысячи солдат 1-го Белорусского фронта Красной армии.
При этом в риторике польских официальных лиц освобождение Варшавы и всей Польши советскими воинами в 1945 году уже несколько лет называется оккупацией. Так, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в свое время заявил, что "1945 год не принес полякам ни свободы, ни мира, а только очередную жестокую оккупацию".
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