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Власти Польши возмутило напоминание об освобождении Варшавы Красной армией - РИА Новости, 30.11.2024
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19:32 29.11.2024 (обновлено: 00:42 30.11.2024)
https://ria.ru/20241129/polsha-1986561997.html
Власти Польши возмутило напоминание об освобождении Варшавы Красной армией
Власти Польши возмутило напоминание об освобождении Варшавы Красной армией - РИА Новости, 30.11.2024
Власти Польши возмутило напоминание об освобождении Варшавы Красной армией
Польские власти возмутились действиями кипрских болельщиков, которые во время футбольного матча напомнили о том, что Красная армия освободила Варшаву. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-29T19:32
2024-11-30T00:42
в мире
польша
варшава
никосия (город)
рафал тшасковски
станислав жарин
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ВАРШАВА, 29 ноя — РИА Новости. Польские власти возмутились действиями кипрских болельщиков, которые во время футбольного матча напомнили о том, что Красная армия освободила Варшаву. Накануне в четвертом туре групповой стадии Лиги конференции варшавская "Легия" на выезде обыграла "Омонию" из Никосии со счетом 3:0. Во время матча кипрские болельщики вывесили баннер с надписью "Красная армия освободила Варшаву". В пятницу со специальным заявлением выступил Институт национальной памяти (ИНП) Польши. "Мы не терпим символов советского порабощения в публичном пространстве, а пропаганда коммунистических символов в Польше юридически запрещена", — говорится в документе. Институт пообещал передать в Никосию современные польские учебники истории "ради исторической правды" об освобождении страны от фашистов."Мы также призываем вас ознакомиться с текстами, касающимися действий Советов на оккупированных территориях, которые мы публикуем на нашем сайте", — заявили в учреждении.В свою очередь, мэр Варшавы, кандидат в президенты Рафал Тшасковский призвал кипрский клуб, власти Никосии и руководство страны отреагировать на действия болельщиков.По мнению военных историков, в боях на Варшавском направлении погибли около двухсот тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры создали крупнейшее военное кладбище-мавзолей. Там похоронены около 21,5 тысячи солдат 1-го Белорусского фронта Красной армии. При этом в риторике польских официальных лиц освобождение Варшавы и всей Польши советскими воинами в 1945 году уже несколько лет называется оккупацией. Так, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в свое время заявил, что "1945 год не принес полякам ни свободы, ни мира, а только очередную жестокую оккупацию".
https://ria.ru/20241023/varshava-1979643243.html
https://ria.ru/20241105/mp-1981911423.html
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в мире, польша, варшава, никосия (город), рафал тшасковски, станислав жарин
В мире, Польша, Варшава, Никосия (город), Рафал Тшасковски, Станислав Жарин
Власти Польши возмутило напоминание об освобождении Варшавы Красной армией

В ИНП Польши возмутились напоминанием об освобождении Варшавы Красной армией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦентральная площадь в Старом городе Варшавы
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
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ВАРШАВА, 29 ноя — РИА Новости. Польские власти возмутились действиями кипрских болельщиков, которые во время футбольного матча напомнили о том, что Красная армия освободила Варшаву.
Накануне в четвертом туре групповой стадии Лиги конференции варшавская "Легия" на выезде обыграла "Омонию" из Никосии со счетом 3:0. Во время матча кипрские болельщики вывесили баннер с надписью "Красная армия освободила Варшаву".
Варшава - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Мэрия Варшавы разрешила провести марш националистов
23 октября, 18:07
В пятницу со специальным заявлением выступил Институт национальной памяти (ИНП) Польши.
«
"Мы не терпим символов советского порабощения в публичном пространстве, а пропаганда коммунистических символов в Польше юридически запрещена", — говорится в документе.
Институт пообещал передать в Никосию современные польские учебники истории "ради исторической правды" об освобождении страны от фашистов.
«
"Мы также призываем вас ознакомиться с текстами, касающимися действий Советов на оккупированных территориях, которые мы публикуем на нашем сайте", — заявили в учреждении.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
В Польше сделали неожиданное признание об отношениях с Россией
5 ноября, 12:47
В свою очередь, мэр Варшавы, кандидат в президенты Рафал Тшасковский призвал кипрский клуб, власти Никосии и руководство страны отреагировать на действия болельщиков.
По мнению военных историков, в боях на Варшавском направлении погибли около двухсот тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры создали крупнейшее военное кладбище-мавзолей. Там похоронены около 21,5 тысячи солдат 1-го Белорусского фронта Красной армии.
При этом в риторике польских официальных лиц освобождение Варшавы и всей Польши советскими воинами в 1945 году уже несколько лет называется оккупацией. Так, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в свое время заявил, что "1945 год не принес полякам ни свободы, ни мира, а только очередную жестокую оккупацию".
Вандалы облили краской памятник героям гетто в варшавском Муранове - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Варшаве вандалы облили краской памятник героям гетто
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В миреПольшаВаршаваНикосия (город)Рафал ТшасковскиСтанислав Жарин
 
 
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