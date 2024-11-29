https://ria.ru/20241129/polsha-1986561997.html

Власти Польши возмутило напоминание об освобождении Варшавы Красной армией

Власти Польши возмутило напоминание об освобождении Варшавы Красной армией - РИА Новости, 30.11.2024

Власти Польши возмутило напоминание об освобождении Варшавы Красной армией

Польские власти возмутились действиями кипрских болельщиков, которые во время футбольного матча напомнили о том, что Красная армия освободила Варшаву. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-29T19:32

2024-11-29T19:32

2024-11-30T00:42

в мире

польша

варшава

никосия (город)

рафал тшасковски

станислав жарин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869255142_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_94ed3d9bca42563e73caa383d66c8d3a.jpg

ВАРШАВА, 29 ноя — РИА Новости. Польские власти возмутились действиями кипрских болельщиков, которые во время футбольного матча напомнили о том, что Красная армия освободила Варшаву. Накануне в четвертом туре групповой стадии Лиги конференции варшавская "Легия" на выезде обыграла "Омонию" из Никосии со счетом 3:0. Во время матча кипрские болельщики вывесили баннер с надписью "Красная армия освободила Варшаву". В пятницу со специальным заявлением выступил Институт национальной памяти (ИНП) Польши. "Мы не терпим символов советского порабощения в публичном пространстве, а пропаганда коммунистических символов в Польше юридически запрещена", — говорится в документе. Институт пообещал передать в Никосию современные польские учебники истории "ради исторической правды" об освобождении страны от фашистов."Мы также призываем вас ознакомиться с текстами, касающимися действий Советов на оккупированных территориях, которые мы публикуем на нашем сайте", — заявили в учреждении.В свою очередь, мэр Варшавы, кандидат в президенты Рафал Тшасковский призвал кипрский клуб, власти Никосии и руководство страны отреагировать на действия болельщиков.По мнению военных историков, в боях на Варшавском направлении погибли около двухсот тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры создали крупнейшее военное кладбище-мавзолей. Там похоронены около 21,5 тысячи солдат 1-го Белорусского фронта Красной армии. При этом в риторике польских официальных лиц освобождение Варшавы и всей Польши советскими воинами в 1945 году уже несколько лет называется оккупацией. Так, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в свое время заявил, что "1945 год не принес полякам ни свободы, ни мира, а только очередную жестокую оккупацию".

https://ria.ru/20241023/varshava-1979643243.html

https://ria.ru/20241105/mp-1981911423.html

https://ria.ru/20241115/pamyatnik-1984029384.html

польша

варшава

никосия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, варшава, никосия (город), рафал тшасковски, станислав жарин