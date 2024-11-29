https://ria.ru/20241129/polsha-1986432075.html
Российский посол не исключил, что Польша может закрыть и другие консульства
Российский посол не исключил, что Польша может закрыть и другие консульства - РИА Новости, 29.11.2024
Российский посол не исключил, что Польша может закрыть и другие консульства
Москва готова к любому развитию событий, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев, комментируя отношения с Польшей после закрытия российского генконсульства РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:41
2024-11-29T13:41
2024-11-29T14:06
польша
в мире
сергей андреев
радослав сикорский
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва готова к любому развитию событий, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев, комментируя отношения с Польшей после закрытия российского генконсульства в Познани."В нынешних обстоятельствах... все возможно. Мы давно готовы к любому развитию событий", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24", говоря о возможности закрытия Варшавой других российских консульств.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября.Генеральное консульство России в Познани, как передавал корреспондент РИА Новости, прекратило работу 28 ноября.
https://ria.ru/20241129/rossija-1986437247.html
https://ria.ru/20241128/polsha-1986174097.html
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польша, в мире, сергей андреев, радослав сикорский
Польша, В мире, Сергей Андреев, Радослав Сикорский
Российский посол не исключил, что Польша может закрыть и другие консульства
Посол РФ Андреев: Польша может закрыть другие консульства, но Москва готова