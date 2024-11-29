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Российский посол не исключил, что Польша может закрыть и другие консульства - РИА Новости, 29.11.2024
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13:41 29.11.2024 (обновлено: 14:06 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/polsha-1986432075.html
Российский посол не исключил, что Польша может закрыть и другие консульства
Российский посол не исключил, что Польша может закрыть и другие консульства - РИА Новости, 29.11.2024
Российский посол не исключил, что Польша может закрыть и другие консульства
Москва готова к любому развитию событий, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев, комментируя отношения с Польшей после закрытия российского генконсульства РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T13:41
2024-11-29T14:06
польша
в мире
сергей андреев
радослав сикорский
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва готова к любому развитию событий, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев, комментируя отношения с Польшей после закрытия российского генконсульства в Познани."В нынешних обстоятельствах... все возможно. Мы давно готовы к любому развитию событий", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24", говоря о возможности закрытия Варшавой других российских консульств.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября.Генеральное консульство России в Познани, как передавал корреспондент РИА Новости, прекратило работу 28 ноября.
https://ria.ru/20241129/rossija-1986437247.html
https://ria.ru/20241128/polsha-1986174097.html
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польша, в мире, сергей андреев, радослав сикорский
Польша, В мире, Сергей Андреев, Радослав Сикорский
Российский посол не исключил, что Польша может закрыть и другие консульства

Посол РФ Андреев: Польша может закрыть другие консульства, но Москва готова

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Москва готова к любому развитию событий, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев, комментируя отношения с Польшей после закрытия российского генконсульства в Познани.
"В нынешних обстоятельствах... все возможно. Мы давно готовы к любому развитию событий", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24", говоря о возможности закрытия Варшавой других российских консульств.
Варшава - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Посол прокомментировал необходимость понижения дипотношений с Польшей
Вчера, 13:59
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября.
Генеральное консульство России в Познани, как передавал корреспондент РИА Новости, прекратило работу 28 ноября.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Польше заявили о победе России в конфликте на Украине
28 ноября, 11:33
 
ПольшаВ миреСергей АндреевРадослав Сикорский
 
 
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