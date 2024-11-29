Лидеры Якутии и Киргизии обсудили дальнейшие планы
Губернатор Якутии Николаев провел деловую встречу с главой Киргизии Жапаровым
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия) Якутия укрепляет связи с Киргизией, лидеры республик обсудили дальнейшие планы
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Якутия укрепляет связи с Киргизией, лидеры республик обсудили дальнейшие планы
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ЯКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Якутия укрепляет связи с Киргизией, лидеры республик во время рабочей поездки главы российского региона Айсена Николаева обсудили дальнейшие планы, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
"29 ноября в Бишкеке состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и возможные перспективы его развития", - отметили в пресс-службе.
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Как сказал Жапаров, межрегиональные связи вносят большой вклад в укрепление союза Киргизии и России. В этих условиях отношения Киргизской Республики и Республики Саха (Якутия) динамично развиваются практически по всем направлениям, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие.
Николаев подчеркнул особое значение для республики внешнеэкономических связей со странами СНГ, в особенности Евразийского экономического союза.
"За последние годы наблюдается и существенный рост торговли между Якутией и Кыргызстаном. Это хорошая тенденция, но мы думаем, что есть еще большой потенциал, который нужно развивать", – приводятся слова главы Якутии.
Среди приоритетных направлений стороны назвали увеличение товарооборота.
"Рассматривается возможность организации бизнес-миссии якутских предпринимателей в Киргизии. Кроме того, на встрече Садыр Жапаров выразил Якутии благодарность за сохранение и развитие наследия кыргызского народного писателя Чингиза Айтматова. А киргизский народ, отметил он, чтит память государственного и партийного деятеля, одного из основателей ЯАССР Максима Аммосова, работавшего первым секретарем ЦК КП(б) Киргизии", - добавили в пресс-службе.
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