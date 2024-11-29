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Лидеры Якутии и Киргизии обсудили дальнейшие планы - РИА Новости, 29.11.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
18:07 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/plany-1986545076.html
Лидеры Якутии и Киргизии обсудили дальнейшие планы
Лидеры Якутии и Киргизии обсудили дальнейшие планы - РИА Новости, 29.11.2024
Лидеры Якутии и Киргизии обсудили дальнейшие планы
Якутия укрепляет связи с Киргизией, лидеры республик во время рабочей поездки главы российского региона Айсена Николаева обсудили дальнейшие планы, сообщает... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T18:07
2024-11-29T18:07
республика саха (якутия)
киргизия
бишкек
россия
айсен николаев
садыр жапаров
чингиз айтматов
снг
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ЯКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Якутия укрепляет связи с Киргизией, лидеры республик во время рабочей поездки главы российского региона Айсена Николаева обсудили дальнейшие планы, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. "29 ноября в Бишкеке состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и возможные перспективы его развития", - отметили в пресс-службе. Как сказал Жапаров, межрегиональные связи вносят большой вклад в укрепление союза Киргизии и России. В этих условиях отношения Киргизской Республики и Республики Саха (Якутия) динамично развиваются практически по всем направлениям, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. Николаев подчеркнул особое значение для республики внешнеэкономических связей со странами СНГ, в особенности Евразийского экономического союза. "За последние годы наблюдается и существенный рост торговли между Якутией и Кыргызстаном. Это хорошая тенденция, но мы думаем, что есть еще большой потенциал, который нужно развивать", – приводятся слова главы Якутии. Среди приоритетных направлений стороны назвали увеличение товарооборота. "Рассматривается возможность организации бизнес-миссии якутских предпринимателей в Киргизии. Кроме того, на встрече Садыр Жапаров выразил Якутии благодарность за сохранение и развитие наследия кыргызского народного писателя Чингиза Айтматова. А киргизский народ, отметил он, чтит память государственного и партийного деятеля, одного из основателей ЯАССР Максима Аммосова, работавшего первым секретарем ЦК КП(б) Киргизии", - добавили в пресс-службе.
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киргизия, бишкек, россия, айсен николаев, садыр жапаров, чингиз айтматов, снг, евразийский экономический союз, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Киргизия, Бишкек, Россия, Айсен Николаев, Садыр Жапаров, Чингиз Айтматов, СНГ, Евразийский экономический союз, Республика Саха (Якутия)
Лидеры Якутии и Киргизии обсудили дальнейшие планы

Губернатор Якутии Николаев провел деловую встречу с главой Киргизии Жапаровым

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия) Якутия укрепляет связи с Киргизией, лидеры республик обсудили дальнейшие планы
Якутия укрепляет связи с Киргизией, лидеры республик обсудили дальнейшие планы - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Республики Саха (Якутия)
Якутия укрепляет связи с Киргизией, лидеры республик обсудили дальнейшие планы
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ЯКУТСК, 29 ноя - РИА Новости. Якутия укрепляет связи с Киргизией, лидеры республик во время рабочей поездки главы российского региона Айсена Николаева обсудили дальнейшие планы, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
"29 ноября в Бишкеке состоялась встреча главы Якутии Айсена Николаева с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и возможные перспективы его развития", - отметили в пресс-службе.
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Как сказал Жапаров, межрегиональные связи вносят большой вклад в укрепление союза Киргизии и России. В этих условиях отношения Киргизской Республики и Республики Саха (Якутия) динамично развиваются практически по всем направлениям, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие.
Николаев подчеркнул особое значение для республики внешнеэкономических связей со странами СНГ, в особенности Евразийского экономического союза.
"За последние годы наблюдается и существенный рост торговли между Якутией и Кыргызстаном. Это хорошая тенденция, но мы думаем, что есть еще большой потенциал, который нужно развивать", – приводятся слова главы Якутии.
Среди приоритетных направлений стороны назвали увеличение товарооборота.
"Рассматривается возможность организации бизнес-миссии якутских предпринимателей в Киргизии. Кроме того, на встрече Садыр Жапаров выразил Якутии благодарность за сохранение и развитие наследия кыргызского народного писателя Чингиза Айтматова. А киргизский народ, отметил он, чтит память государственного и партийного деятеля, одного из основателей ЯАССР Максима Аммосова, работавшего первым секретарем ЦК КП(б) Киргизии", - добавили в пресс-службе.
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Республика Саха (Якутия)КиргизияБишкекРоссияАйсен НиколаевСадыр ЖапаровЧингиз АйтматовСНГЕвразийский экономический союзРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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