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Песков предупредил об ответе России на использование ATACMS - РИА Новости, 29.11.2024
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12:58 29.11.2024 (обновлено: 14:15 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/peskov-1986416820.html
Песков предупредил об ответе России на использование ATACMS
Песков предупредил об ответе России на использование ATACMS - РИА Новости, 29.11.2024
Песков предупредил об ответе России на использование ATACMS
Россия даст соответствующий ответ на дальнейшее применение ракет ATACMS, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:58
2024-11-29T14:15
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на дальнейшее применение ракет ATACMS, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о заявлении действующего президента США Джон Байдена на сайте Белого дома об ударах по объектам ВПК Украины.Песков напомнил слова Путина о том, что разрешение использовать западные ракеты по российской территории является безответственным и эскалирующим напряженность шагом со стороны США и европейских стран.Накануне в ходе визита в Казахстан Путин сообщил, что в среду и четверг российская армия применила сто ракет и 466 беспилотников для ударов по украинским военным, энергетическим и промышленным объектам. Всего удалось поразить 17 целей. Удары состоялись в ответ на непрекращающиеся обстрелы российской территории американскими ракетами ATACMS, добавил российский лидер.
https://ria.ru/20241128/putin-1986290181.html
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россия, сша, украина, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, В мире
Песков предупредил об ответе России на использование ATACMS

Песков предупредил Киев о новых массированных ударах в случае применения ATACMS

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия даст соответствующий ответ на дальнейшее применение ракет ATACMS, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В случае использования этих ракет каждый раз будет даваться соответствующий ответ", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о заявлении действующего президента США Джон Байдена на сайте Белого дома об ударах по объектам ВПК Украины.
Песков напомнил слова Путина о том, что разрешение использовать западные ракеты по российской территории является безответственным и эскалирующим напряженность шагом со стороны США и европейских стран.
Накануне в ходе визита в Казахстан Путин сообщил, что в среду и четверг российская армия применила сто ракет и 466 беспилотников для ударов по украинским военным, энергетическим и промышленным объектам. Всего удалось поразить 17 целей. Удары состоялись в ответ на непрекращающиеся обстрелы российской территории американскими ракетами ATACMS, добавил российский лидер.
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