https://ria.ru/20241129/peskov-1986410281.html
В Кремле отреагировали на сообщения о размещении миротворцев на Украине
В Кремле отреагировали на сообщения о размещении миротворцев на Украине - РИА Новости, 29.11.2024
В Кремле отреагировали на сообщения о размещении миротворцев на Украине
Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:42
2024-11-29T12:42
2024-11-29T16:35
в мире
украина
нато
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053310_0:65:3078:1796_1920x0_80_0_0_1ab5c970d5bb51d592d72c10a600c5a2.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о намерениях НАТО разместить так называемый "миротворческий контингент" на Украине.В пятницу пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины."Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, допускает ли Россия размещения каких-либо миротворческих сил на Украине.
https://ria.ru/20241129/frg-1986369463.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053310_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_a6f4f303b7c61f305efffb8bf80716e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, дмитрий песков, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Кремле отреагировали на сообщения о размещении миротворцев на Украине
Песков назвал размещение миротворцев на Украине возможным лишь с согласия сторон