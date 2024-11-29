https://ria.ru/20241129/peskov-1986410281.html

В Кремле отреагировали на сообщения о размещении миротворцев на Украине

В Кремле отреагировали на сообщения о размещении миротворцев на Украине - РИА Новости, 29.11.2024

В Кремле отреагировали на сообщения о размещении миротворцев на Украине

Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T12:42

2024-11-29T12:42

2024-11-29T16:35

в мире

украина

нато

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о намерениях НАТО разместить так называемый "миротворческий контингент" на Украине.В пятницу пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины."Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, допускает ли Россия размещения каких-либо миротворческих сил на Украине.

https://ria.ru/20241129/frg-1986369463.html

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в мире, украина, нато, дмитрий песков, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)