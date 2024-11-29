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В Кремле отреагировали на сообщения о размещении миротворцев на Украине - РИА Новости, 29.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 29.11.2024 (обновлено: 16:35 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/peskov-1986410281.html
В Кремле отреагировали на сообщения о размещении миротворцев на Украине
В Кремле отреагировали на сообщения о размещении миротворцев на Украине - РИА Новости, 29.11.2024
В Кремле отреагировали на сообщения о размещении миротворцев на Украине
Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:42
2024-11-29T16:35
в мире
украина
нато
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о намерениях НАТО разместить так называемый "миротворческий контингент" на Украине.В пятницу пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины."Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, допускает ли Россия размещения каких-либо миротворческих сил на Украине.
https://ria.ru/20241129/frg-1986369463.html
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в мире, украина, нато, дмитрий песков, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В Кремле отреагировали на сообщения о размещении миротворцев на Украине

Песков назвал размещение миротворцев на Украине возможным лишь с согласия сторон

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о намерениях НАТО разместить так называемый "миротворческий контингент" на Украине.
В пятницу пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
"Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, допускает ли Россия размещения каких-либо миротворческих сил на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОДмитрий ПесковРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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