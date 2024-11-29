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Патрушев заявил о рисках срыва морских грузоперевозок из-за Запада - РИА Новости, 29.11.2024
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14:37 29.11.2024 (обновлено: 14:56 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/patrushev-1986455859.html
Патрушев заявил о рисках срыва морских грузоперевозок из-за Запада
Патрушев заявил о рисках срыва морских грузоперевозок из-за Запада - РИА Новости, 29.11.2024
Патрушев заявил о рисках срыва морских грузоперевозок из-за Запада
Проводимая Западом политика создаёт для России риски срыва значимых морских грузоперевозок и введение ограничений на военно-морскую деятельность РФ, поэтому... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:37
2024-11-29T14:56
россия
николай патрушев
в мире
морская коллегия при правительстве рф
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Проводимая Западом политика создаёт для России риски срыва значимых морских грузоперевозок и введение ограничений на военно-морскую деятельность РФ, поэтому надо подготовить инструменты обеспечения российских интересов в области морской политики, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он провел первое заседание Совета Морской коллегии по развитию и обеспечению морской деятельности РФ. Рассматривался вопрос о совершенствовании государственного управления морской деятельностью России. "Проводимая Западом политика создаёт для России риски, в числе которых срыв значимых морских грузоперевозок, введение ограничений на военно-морскую деятельность и установление иных запретов на осуществление морской деятельности", - сказал Патрушев. "В этих условиях необходимо подготовить и обеспечить реализацию собственной позиции и инструментов комплексного управления морской деятельностью, направленных на обеспечение наших национальных интересов", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241114/patrushev-1983708950.html
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россия, николай патрушев, в мире, морская коллегия при правительстве рф
Россия, Николай Патрушев, В мире, Морская коллегия при Правительстве РФ
Патрушев заявил о рисках срыва морских грузоперевозок из-за Запада

Патрушев: политика Запада создает для России риски срыва морских грузоперевозок

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Проводимая Западом политика создаёт для России риски срыва значимых морских грузоперевозок и введение ограничений на военно-морскую деятельность РФ, поэтому надо подготовить инструменты обеспечения российских интересов в области морской политики, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Он провел первое заседание Совета Морской коллегии по развитию и обеспечению морской деятельности РФ. Рассматривался вопрос о совершенствовании государственного управления морской деятельностью России.
"Проводимая Западом политика создаёт для России риски, в числе которых срыв значимых морских грузоперевозок, введение ограничений на военно-морскую деятельность и установление иных запретов на осуществление морской деятельности", - сказал Патрушев.
"В этих условиях необходимо подготовить и обеспечить реализацию собственной позиции и инструментов комплексного управления морской деятельностью, направленных на обеспечение наших национальных интересов", - подчеркнул он.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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