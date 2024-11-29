https://ria.ru/20241129/patrushev-1986455859.html

Патрушев заявил о рисках срыва морских грузоперевозок из-за Запада

Патрушев заявил о рисках срыва морских грузоперевозок из-за Запада - РИА Новости, 29.11.2024

Патрушев заявил о рисках срыва морских грузоперевозок из-за Запада

Проводимая Западом политика создаёт для России риски срыва значимых морских грузоперевозок и введение ограничений на военно-морскую деятельность РФ, поэтому... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:37

2024-11-29T14:37

2024-11-29T14:56

россия

николай патрушев

в мире

морская коллегия при правительстве рф

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Проводимая Западом политика создаёт для России риски срыва значимых морских грузоперевозок и введение ограничений на военно-морскую деятельность РФ, поэтому надо подготовить инструменты обеспечения российских интересов в области морской политики, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он провел первое заседание Совета Морской коллегии по развитию и обеспечению морской деятельности РФ. Рассматривался вопрос о совершенствовании государственного управления морской деятельностью России. "Проводимая Западом политика создаёт для России риски, в числе которых срыв значимых морских грузоперевозок, введение ограничений на военно-морскую деятельность и установление иных запретов на осуществление морской деятельности", - сказал Патрушев. "В этих условиях необходимо подготовить и обеспечить реализацию собственной позиции и инструментов комплексного управления морской деятельностью, направленных на обеспечение наших национальных интересов", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241114/patrushev-1983708950.html

россия

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россия, николай патрушев, в мире, морская коллегия при правительстве рф