https://ria.ru/20241129/parfenchikov-1985970348.html

Биография Артура Парфенчикова

Биография Артура Парфенчикова - РИА Новости, 29.11.2024

Биография Артура Парфенчикова

Глава Республики Карелия Артур Олегович Парфенчиков родился 29 ноября 1964 года в городе Петрозаводске Карельской АССР (ныне Республика Карелия). РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T01:10

2024-11-29T01:10

2024-11-29T01:11

справки

артур парфенчиков

республика карелия

биографии

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Глава Республики Карелия Артур Олегович Парфенчиков родился 29 ноября 1964 года в городе Петрозаводске Карельской АССР (ныне Республика Карелия).В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).С 1987 года работал помощником прокурора Олонецкого района прокуратуры Карельской АССР.С 1988 года – следователь прокуратуры Олонецкого района Карельской АССР.С 1991 года – заместитель прокурора города Сортавала.В 1995-2000 годах работал заместителем прокурора города Петрозаводска.С 2000 года – прокурор города Петрозаводска.С 2006 года – руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу – главный судебный пристав Санкт-Петербурга.С 2007 года – заместитель директора Федеральной службы судебных приставов – заместитель главного судебного пристава Российской Федерации.29 декабря 2008 года указом президента Российской Федерации был назначен директором Федеральной службы судебных приставов – главным судебным приставом Российской Федерации. 15 февраля 2017 года Артур Парфенчиков указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия.10 сентября 2017 года он был избран главой Карелии, получив поддержку 61,34% избирателей. 25 сентября 2017 года Артур Парфенчиков вступил в должность главы Республики Карелия.В июне 2022 года "Единая Россия" выдвинула Парфенчикова кандидатом на пост главы Карелии на выборах в сентябре 2022 года. 11 сентября 2022 года победил на выборах главы Карелии от партии Единая Россия, набрав 69,15 % голосов избирателей. 26 сентября 2022 года вступил в должность главы Республики Карелия. Секретарь карельского регионального отделения партии "Единая Россия".Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса.Заслуженный юрист Российской Федерации, почетный работник министерства юстиции РФ, почетный работник прокуратуры РФ.Награжден орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2009), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2020). Автор учебного пособия для сотрудников Федеральной службы судебных приставов РФ "Противодействие коррупции" (2016).Женат, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, артур парфенчиков, республика карелия, биографии