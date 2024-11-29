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Президент Палестины получил приглашение посетить юбилей Победы в Москве

Президент Палестины получил приглашение посетить юбилей Победы в Москве - РИА Новости, 29.11.2024

Президент Палестины получил приглашение посетить юбилей Победы в Москве

Президент Палестины Махмуд Аббас надеется посетить РФ на празднование 80-летия Победы в 2025 году, сообщил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T16:16

2024-11-29T16:16

2024-11-29T21:40

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас надеется посетить РФ на празднование 80-летия Победы в 2025 году, сообщил посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль."Махмуд Аббас выразил надежду, что приедет в Россию", - сказал посол, отметив, что президент Палестины уже получил приглашение посетить Россию на 80-летие Победы.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что число лидеров, приглашенных на День Победы в Москву, будет сопоставимо с числом высоких гостей на саммите БРИКС в Казани. Махмуд Аббас принимал участие во встречах БРИКС в Казани в октябре. До этого он в августе посетил Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации вокруг сектора Газа.

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