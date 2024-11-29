https://ria.ru/20241129/oreshnik-1986569011.html

На Западе заявили, что "Орешник" изменил мир навсегда

На Западе заявили, что "Орешник" изменил мир навсегда - РИА Новости, 29.11.2024

На Западе заявили, что "Орешник" изменил мир навсегда

Первый запуск Россией новой ракеты "Орешник" поменял расстановку сил в мире, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T20:30

2024-11-29T20:30

2024-11-29T20:30

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

украина

брянская область

россия

владимир путин

нато

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Первый запуск Россией новой ракеты "Орешник" поменял расстановку сил в мире, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."Российское "испытание" 21 ноября, вероятно, навсегда изменило ход военных действий и весь мир. В НАТО, должно быть, паника, что не очень хорошо для кого бы то ни было", — утверждает он.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241129/oreshnik-1986558583.html

https://ria.ru/20241129/orban-1986385542.html

украина

брянская область

россия

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ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", украина, брянская область, россия, владимир путин, нато