На Западе заявили, что "Орешник" изменил мир навсегда
Профессор Малинен: запуск "Орешника" изменил мир навсегда
Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Первый запуск Россией новой ракеты "Орешник" поменял расстановку сил в мире, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.
"Российское "испытание" 21 ноября, вероятно, навсегда изменило ход военных действий и весь мир. В НАТО, должно быть, паника, что не очень хорошо для кого бы то ни было", — утверждает он.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".