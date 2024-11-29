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На Западе заявили, что "Орешник" изменил мир навсегда - РИА Новости, 29.11.2024
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20:30 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/oreshnik-1986569011.html
На Западе заявили, что "Орешник" изменил мир навсегда
На Западе заявили, что "Орешник" изменил мир навсегда - РИА Новости, 29.11.2024
На Западе заявили, что "Орешник" изменил мир навсегда
Первый запуск Россией новой ракеты "Орешник" поменял расстановку сил в мире, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T20:30
2024-11-29T20:30
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
украина
брянская область
россия
владимир путин
нато
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Первый запуск Россией новой ракеты "Орешник" поменял расстановку сил в мире, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х."Российское "испытание" 21 ноября, вероятно, навсегда изменило ход военных действий и весь мир. В НАТО, должно быть, паника, что не очень хорошо для кого бы то ни было", — утверждает он.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".
https://ria.ru/20241129/oreshnik-1986558583.html
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ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник", украина, брянская область, россия, владимир путин, нато
Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник", Украина, Брянская область, Россия, Владимир Путин, НАТО
На Западе заявили, что "Орешник" изменил мир навсегда

Профессор Малинен: запуск "Орешника" изменил мир навсегда

Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Первый запуск Россией новой ракеты "Орешник" поменял расстановку сил в мире, написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.
"Российское "испытание" 21 ноября, вероятно, навсегда изменило ход военных действий и весь мир. В НАТО, должно быть, паника, что не очень хорошо для кого бы то ни было", — утверждает он.
Кадр видео удара по Днепропетровску - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
На Западе раскрыли, как Киев облегчил задачу "Орешнику"
Вчера, 19:03
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.

В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
На Западе задумались после запуска "Орешника", заявил Орбан
Вчера, 10:43
 
Ракета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"УкраинаБрянская областьРоссияВладимир ПутинНАТО
 
 
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