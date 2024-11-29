На Западе раскрыли, как Киев облегчил задачу "Орешнику"
L’antidiplomatico: Россия знает все военные цели на Украине со времен СССР
Кадр видео удара по Днепропетровску
Кадр видео удара по Днепропетровску. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска знают расположение огромного количества объектов на Украине, так как со времен СССР ничего нового Киев не построил, считает обозреватель итальянского издания L’antidiplomatico Фабрицио Поджи.
"Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", — добавил Путин.
По мнению Поджи, для России не составит труда обнаружить вышеперечисленные объекты.
"Все эти сооружения построены в советское время. А учитывая, что за последние тридцать лет постсоветской "независимости" различные бандеровцы <…> сменявших друг друга режимов больше всего думали о сборе взяток в собственный карман, не поднимая при этом ни одного кирпича, то российские войска до миллиметра знают координаты, которые можно будет доверить "Орешнику", — заявил он.
По словам Поджи, после запуска Россией ракеты "Орешник" киевский режим не чувствует себя в безопасности.
"Никто, начиная с нацистской марионетки, готовящей государственный переворот и считающей себя неуязвимой в бункере, вырытом в нескольких десятках метров под землей в Киеве, до его самых дальних кураторов", — подытожил журналист.
Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
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Путин не исключил использование "Орешника" для удара по Киеву
28 ноября, 16:28