https://ria.ru/20241129/oreshnik-1986558583.html

На Западе раскрыли, как Киев облегчил задачу "Орешнику"

На Западе раскрыли, как Киев облегчил задачу "Орешнику" - РИА Новости, 29.11.2024

На Западе раскрыли, как Киев облегчил задачу "Орешнику"

Российские войска знают расположение огромного количества объектов на Украине, так как со времен СССР ничего нового Киев не построил, считает обозреватель... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T19:03

2024-11-29T19:03

2024-11-29T19:03

киев

украина

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

одкб

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские войска знают расположение огромного количества объектов на Украине, так как со времен СССР ничего нового Киев не построил, считает обозреватель итальянского издания L’antidiplomatico Фабрицио Поджи.Накануне Путин выступил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, где объявил что Министерство обороны и Генштаб выбирают объекты для ликвидации на территории Украины."Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве", — добавил Путин.По мнению Поджи, для России не составит труда обнаружить вышеперечисленные объекты."Все эти сооружения построены в советское время. А учитывая, что за последние тридцать лет постсоветской "независимости" различные бандеровцы <…> сменявших друг друга режимов больше всего думали о сборе взяток в собственный карман, не поднимая при этом ни одного кирпича, то российские войска до миллиметра знают координаты, которые можно будет доверить "Орешнику", — заявил он.По словам Поджи, после запуска Россией ракеты "Орешник" киевский режим не чувствует себя в безопасности."Никто, начиная с нацистской марионетки, готовящей государственный переворот и считающей себя неуязвимой в бункере, вырытом в нескольких десятках метров под землей в Киеве, до его самых дальних кураторов", — подытожил журналист.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241129/proval-1986394447.html

https://ria.ru/20241128/putin-1986262620.html

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киев, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, одкб, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"