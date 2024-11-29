https://ria.ru/20241129/orban-1986394684.html

Орбан прокомментировал гибель американских и европейских военных на Украине

Орбан прокомментировал гибель американских и европейских военных на Украине - РИА Новости, 29.11.2024

Орбан прокомментировал гибель американских и европейских военных на Украине

Факты гибели американских и европейских военных на Украине свидетельствуют об опасности эскалации и распространения конфликта, заявил премьер-министр Венгрии... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:33

2024-11-29T11:33

2024-11-29T12:16

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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Факты гибели американских и европейских военных на Украине свидетельствуют об опасности эскалации и распространения конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы в очень опасной ситуации, потому что сейчас на Украине могут погибать американцы или западные европейцы, имеющие статус военного, это уже происходило... и хорошо показывает опасность эскалации и распространения войны", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников. В РФ не раз заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241126/orban-1985883100.html

https://ria.ru/20240709/orban-1958637837.html

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украина, россия, венгрия, виктор орбан, мария захарова, сергей лавров, нато, в мире