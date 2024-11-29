Рейтинг@Mail.ru
На Западе задумались после запуска "Орешника", заявил Орбан - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 29.11.2024 (обновлено: 11:09 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/orban-1986385542.html
На Западе задумались после запуска "Орешника", заявил Орбан
На Западе задумались после запуска "Орешника", заявил Орбан - РИА Новости, 29.11.2024
На Западе задумались после запуска "Орешника", заявил Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" заставляет задуматься весь... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:43
2024-11-29T11:09
в мире
венгрия
россия
виктор орбан
первый запуск ракеты "орешник"
ракета "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957626674_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_b92a22e12da7fc11df91644cd207baa3.jpg
БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" заставляет задуматься весь Запад, и выразил надежду, что там внимут призывам к осмотрительности. "Есть две новости, которые призывают европейских политиков к ответственности. Первая - то, что Россия все же запустила оружие, о котором ранее не было известно... Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы", - сказал Орбан. Венгерский премьер подчеркнул, что новая ракета является межконтинентальной баллистической, способной нести ядерную часть. Орбан сообщил, что посмотрел технические параметры ядерного заряда и "никому не пожелает", потому что если "Орешник" применят "с ядерным зарядом, то конфликт "на самом деле превратится в мировую войну".Президент России Владимир Путин 21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило Минобороны РФ.
https://ria.ru/20241121/guardian-1985101107.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957626674_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75cb3155c808330e804eb762254a4212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, виктор орбан, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"
В мире, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Первый запуск ракеты "Орешник", Ракета "Орешник"
На Западе задумались после запуска "Орешника", заявил Орбан

Орбан: запуск ракеты "Орешник" заставляет задуматься весь Запад

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" заставляет задуматься весь Запад, и выразил надежду, что там внимут призывам к осмотрительности.
"Есть две новости, которые призывают европейских политиков к ответственности. Первая - то, что Россия все же запустила оружие, о котором ранее не было известно... Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы", - сказал Орбан.
Венгерский премьер подчеркнул, что новая ракета является межконтинентальной баллистической, способной нести ядерную часть. Орбан сообщил, что посмотрел технические параметры ядерного заряда и "никому не пожелает", потому что если "Орешник" применят "с ядерным зарядом, то конфликт "на самом деле превратится в мировую войну".
Президент России Владимир Путин 21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило Минобороны РФ.
Обращение Путина по ситуации применения западных дальнобойных ракет по территории России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Европе поняли, что находятся в зоне поражения "Орешником", пишет Guardian
21 ноября, 23:31
 
В миреВенгрияРоссияВиктор ОрбанПервый запуск ракеты "Орешник"Ракета "Орешник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала