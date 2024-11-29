На Западе задумались после запуска "Орешника", заявил Орбан
Орбан: запуск ракеты "Орешник" заставляет задуматься весь Запад
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" заставляет задуматься весь Запад, и выразил надежду, что там внимут призывам к осмотрительности.
"Есть две новости, которые призывают европейских политиков к ответственности. Первая - то, что Россия все же запустила оружие, о котором ранее не было известно... Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы", - сказал Орбан.
Венгерский премьер подчеркнул, что новая ракета является межконтинентальной баллистической, способной нести ядерную часть. Орбан сообщил, что посмотрел технические параметры ядерного заряда и "никому не пожелает", потому что если "Орешник" применят "с ядерным зарядом, то конфликт "на самом деле превратится в мировую войну".
Президент России Владимир Путин 21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило Минобороны РФ.