https://ria.ru/20241129/orban-1986385542.html

На Западе задумались после запуска "Орешника", заявил Орбан

На Западе задумались после запуска "Орешника", заявил Орбан - РИА Новости, 29.11.2024

На Западе задумались после запуска "Орешника", заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" заставляет задуматься весь... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T10:43

2024-11-29T10:43

2024-11-29T11:09

в мире

венгрия

россия

виктор орбан

первый запуск ракеты "орешник"

ракета "орешник"

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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что запуск баллистической ракеты средней дальности "Орешник" заставляет задуматься весь Запад, и выразил надежду, что там внимут призывам к осмотрительности. "Есть две новости, которые призывают европейских политиков к ответственности. Первая - то, что Россия все же запустила оружие, о котором ранее не было известно... Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы", - сказал Орбан. Венгерский премьер подчеркнул, что новая ракета является межконтинентальной баллистической, способной нести ядерную часть. Орбан сообщил, что посмотрел технические параметры ядерного заряда и "никому не пожелает", потому что если "Орешник" применят "с ядерным зарядом, то конфликт "на самом деле превратится в мировую войну".Президент России Владимир Путин 21 ноября сделал заявление о ходе СВО и об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник". Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику. Впервые в боевых условиях успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник", цель пуска ракеты по объекту ОПК Украины достигнута, все боевые блоки достигли объекта поражения, сообщило Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241121/guardian-1985101107.html

венгрия

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в мире, венгрия, россия, виктор орбан, первый запуск ракеты "орешник", ракета "орешник"