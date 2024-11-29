https://ria.ru/20241129/op-1986458001.html

Малышева и Сметанюк вошли в состав Общественной палаты

Малышева и Сметанюк вошли в состав Общественной палаты - РИА Новости, 29.11.2024

Малышева и Сметанюк вошли в состав Общественной палаты

Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева и заместитель гендиректора акционерного общества "Мостострой-11" Сергей Сметанюк вошли в... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T14:45

2024-11-29T14:45

2024-11-29T14:50

россия

елена малышева

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980919941_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_282ed645b2be27dc92509eff688443f1.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева и заместитель гендиректора акционерного общества "Мостострой-11" Сергей Сметанюк вошли в состав Общественной палаты РФ, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. "Постановляю утвердить членами Общественной палаты РФ: Малышева Е.П. - руководитель автономной некоммерческой организации "Национальный исторической памяти при президенте РФ", - следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Также членом ОП РФ стал заместитель гендиректора акционерного общества "Мостострой-11", сопредседатель Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной федерального отрасли проекта "Профессионалитет" Сергей Сметанюк.

https://ria.ru/20231103/putin-1907202844.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, елена малышева, владимир путин, политика