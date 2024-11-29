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Малышева и Сметанюк вошли в состав Общественной палаты
Малышева и Сметанюк вошли в состав Общественной палаты - РИА Новости, 29.11.2024
Малышева и Сметанюк вошли в состав Общественной палаты
Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева и заместитель гендиректора акционерного общества "Мостострой-11" Сергей Сметанюк вошли в... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:45
2024-11-29T14:45
2024-11-29T14:50
россия
елена малышева
владимир путин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева и заместитель гендиректора акционерного общества "Мостострой-11" Сергей Сметанюк вошли в состав Общественной палаты РФ, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. "Постановляю утвердить членами Общественной палаты РФ: Малышева Е.П. - руководитель автономной некоммерческой организации "Национальный исторической памяти при президенте РФ", - следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Также членом ОП РФ стал заместитель гендиректора акционерного общества "Мостострой-11", сопредседатель Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной федерального отрасли проекта "Профессионалитет" Сергей Сметанюк.
https://ria.ru/20231103/putin-1907202844.html
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россия, елена малышева, владимир путин, политика
Россия, Елена Малышева, Владимир Путин, Политика
Малышева и Сметанюк вошли в состав Общественной палаты
Путин включил Малышеву и Сметанюка в состав Общественной палаты России