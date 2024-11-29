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Малышева и Сметанюк вошли в состав Общественной палаты - РИА Новости, 29.11.2024
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14:45 29.11.2024 (обновлено: 14:50 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/op-1986458001.html
Малышева и Сметанюк вошли в состав Общественной палаты
Малышева и Сметанюк вошли в состав Общественной палаты - РИА Новости, 29.11.2024
Малышева и Сметанюк вошли в состав Общественной палаты
Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева и заместитель гендиректора акционерного общества "Мостострой-11" Сергей Сметанюк вошли в... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T14:45
2024-11-29T14:50
россия
елена малышева
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева и заместитель гендиректора акционерного общества "Мостострой-11" Сергей Сметанюк вошли в состав Общественной палаты РФ, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. "Постановляю утвердить членами Общественной палаты РФ: Малышева Е.П. - руководитель автономной некоммерческой организации "Национальный исторической памяти при президенте РФ", - следует из документа, опубликованного на портале правовой информации. Также членом ОП РФ стал заместитель гендиректора акционерного общества "Мостострой-11", сопредседатель Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной федерального отрасли проекта "Профессионалитет" Сергей Сметанюк.
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россия, елена малышева, владимир путин, политика
Россия, Елена Малышева, Владимир Путин, Политика
Малышева и Сметанюк вошли в состав Общественной палаты

Путин включил Малышеву и Сметанюка в состав Общественной палаты России

© РИА Новости / Виталий БелоусовЕлена Малышева
Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Елена Малышева. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева и заместитель гендиректора акционерного общества "Мостострой-11" Сергей Сметанюк вошли в состав Общественной палаты РФ, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
"Постановляю утвердить членами Общественной палаты РФ: Малышева Е.П. - руководитель автономной некоммерческой организации "Национальный исторической памяти при президенте РФ", - следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Также членом ОП РФ стал заместитель гендиректора акционерного общества "Мостострой-11", сопредседатель Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной федерального отрасли проекта "Профессионалитет" Сергей Сметанюк.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Члены Общественной палаты поделились с Путиным своими проектами
3 ноября 2023, 15:10
 
РоссияЕлена МалышеваВладимир ПутинПолитика
 
 
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