https://ria.ru/20241129/ok-1986306201.html

Россияне рассказали про самые неудачные покупки на распродажах

Россияне рассказали про самые неудачные покупки на распродажах - РИА Новости, 29.11.2024

Россияне рассказали про самые неудачные покупки на распродажах

респондентов верят, что скидки реальны. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T09:00

2024-11-29T09:00

2024-11-29T09:00

одноклассники

соцсети

общество

распродажа

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Социальная сеть "Одноклассники" и финтех-компания "ЮMoney" провели опрос среди более чем 2000 пользователей электронного кошелька, чтобы выяснить, что россияне покупают на ноябрьских распродажах. Результаты показали, что четверть опрошенных совершает покупки спонтанно, 35% следят за сезонными скидками, а 47% респондентов верят, что скидки реальны.Согласно данным опроса, 60% респондентов отметили, что не следят за распродажами, в то время как 35% опрошенных активно их отслеживают. Еще 5% делают это время от времени. Среди тех, кто следит за распродажами, 45% планируют совершать покупки на Черную пятницу, 40% готовы купить товар, если он им понравится, а 10% не планируют ничего приобретать.Большинство покупателей (61%) ищут скидки на маркетплейсах. В торговые центры ходят 23% опрошенных, а 16% делают покупки через соцсети. По данным аналитиков соцсети ОК, с начала ноября 2024 года среднее количество публикаций в Ленте и в сервисе "Увлечения" с упоминаниями о распродажах, скидках, акциях и специальных предложениях на площадке выросло на 33% по сравнению с предыдущим месяцем.Что касается вопроса о том, сколько россияне готовы потратить на покупки во время распродаж, 53% респондентов признались, что могут выделить от 5 до 10 тысяч рублей. Четверть опрошенных готовы потратить от 10 до 20 тысяч рублей, еще 10% – от 30 до 50 тысяч рублей, и столько же респондентов готовы потратить более 100 тысяч рублей.Четверть россиян признаются, что их самыми неудачными покупками на распродажах были предметы нижнего белья и товары из категории бытовой техники и электроники. Еще 15% респондентов недовольны покупками одежды и обуви известных брендов, которые приобрели только из-за большой скидки.Отвечая на вопрос о том, что россияне чаще всего покупают на распродажах, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Лидируют покупки одежды, обуви и аксессуаров (65%), а также электроники и бытовой техники (52%). Еще 13% опрошенных покупают ювелирные украшения и оплачивают подписки на онлайн-сервисы, 8% – билеты в театры и на концерты. 5% респондентов тратят деньги на курсы, тренинги и мастер-классы.Согласно исследованию, 25% россиян не готовятся к возможным скидкам, а 22% заранее наполняют корзину в онлайн-магазинах или на маркетплейсах. Еще 19% сравнивают цены на разных сайтах. 11% респондентов следят за динамикой цен на маркетплейсах, 10% изучают цены в магазинах, 7% составляют списки покупок, а 6% покупают только то, что планировали, независимо от размера скидки.

https://ria.ru/20241126/ok-1985632377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одноклассники, соцсети, общество, распродажа