https://ria.ru/20241129/obmen-1986350932.html

Посольство России отреагировало на проблему обмена долларов в Турции

Посольство России отреагировало на проблему обмена долларов в Турции - РИА Новости, 29.11.2024

Посольство России отреагировало на проблему обмена долларов в Турции

Власти Турции принимают необходимые меры для решения проблемы с обменом долларов старого образца, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу посольства России в... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T02:23

2024-11-29T02:23

2024-11-29T05:30

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Власти Турции принимают необходимые меры для решения проблемы с обменом долларов старого образца, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу посольства России в Анкаре.По данным агентства, пресс-служба посольства России в Анкаре заявила, что власти Турции уже принимают все необходимые меры для разрешения сложившейся ситуации.Также поясняется, что проблемы с обменом долларов старого образца связаны с появлением на рынке большого количества поддельных купюр, о чем сообщают турецкие СМИ.Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал, что россиянам рекомендуется заранее озаботиться закупкой долларовых банкнот нового образца или иной конвертируемой валютой в связи с массовым отказом в принятии долларов старого образца.В конце октября Мурадян сообщал РИА Новости, что проблемы с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовые и наблюдаются по всему миру, от этого страдают и российские туристы, валюту нового образца требуют в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.Как сообщал корреспондент РИА Новости, в столице Турции перестали принимать банкноты старого образца номиналом в 50 и 100 долларов в связи с участившимися сообщениями в местных СМИ и соцсетях о большом количестве фальшивок.

https://ria.ru/20241107/putin-1982542612.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982542229.html

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турция, россия, артур мурадян, в мире