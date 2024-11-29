Посольство России отреагировало на проблему обмена долларов в Турции
РБК: посольство России сообщило о попытках Турции решить проблемы с долларами
Денежные купюры США. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Власти Турции принимают необходимые меры для решения проблемы с обменом долларов старого образца, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу посольства России в Анкаре.
По данным агентства, пресс-служба посольства России в Анкаре заявила, что власти Турции уже принимают все необходимые меры для разрешения сложившейся ситуации.
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Также поясняется, что проблемы с обменом долларов старого образца связаны с появлением на рынке большого количества поддельных купюр, о чем сообщают турецкие СМИ.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал, что россиянам рекомендуется заранее озаботиться закупкой долларовых банкнот нового образца или иной конвертируемой валютой в связи с массовым отказом в принятии долларов старого образца.
В конце октября Мурадян сообщал РИА Новости, что проблемы с обменом долларов старого образца в зарубежных банках или обменных пунктах массовые и наблюдаются по всему миру, от этого страдают и российские туристы, валюту нового образца требуют в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, в столице Турции перестали принимать банкноты старого образца номиналом в 50 и 100 долларов в связи с участившимися сообщениями в местных СМИ и соцсетях о большом количестве фальшивок.
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