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Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 2,5% - РИА Новости, 29.11.2024
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Нижегородская область
 
12:52 29.11.2024 (обновлено: 12:58 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/obem-1986413287.html
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 2,5%
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 2,5% - РИА Новости, 29.11.2024
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 2,5%
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 2,5% в сопоставимых ценах за 9 месяцев 2024 года – до 402 миллиардов рублей, сообщил глава... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T12:52
2024-11-29T12:58
экономика
технологии
россия
глеб никитин
владимир путин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 2,5% в сопоставимых ценах за 9 месяцев 2024 года – до 402 миллиардов рублей, сообщил глава региона Глеб Никитин. "В этом году область поднялась на вторую строчку Национального рейтинга состояния инвестклимата, и инвесторы продолжают "приземлять" свои проекты в нашем регионе. За 9 месяцев объем частных инвестиций вырос в 1,3 раза и составил 402 миллиарда рублей. Мы же в свою очередь продолжаем работать над мерами поддержки бизнеса и развитием преференциальных территорий. В этом году расширили территорию опережающего развития "Володарск" и подали заявку на расширение особой экономической зоны "Кулибин", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Отмечается, что прирост инвестиционных вложений достигнут на фоне высокой базы прошлого года. "По итогам текущего года ожидаем рост не ниже показателей за 9 месяцев. Конечно, учитывая высокую динамику прошлогодних показателей, удерживать темп сложно. Но мы ожидаем рост по всем ключевым макропоказателям. При этом считаем, что развитие инвестклимата в регионе в 2025 году будет опережать темпы экономического роста. Этому будут способствовать меры господдержки инвестиций в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который формируется по поручению президента России Владимира Путина", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова. В отраслевом разрезе наиболее инвестиционно привлекательными отраслями стали обрабатывающие производства (+ 22,5% к аналогичному периоду прошлого года). Среди отраслей обработки наибольший рост капиталовложений зафиксирован в следующих видах производств: автотранспортные средства и готовые металлические изделия (рост в 1,9 раза), бумага (в 1,6 раза); компьютеры (29,4%); металлургические изделия (12,8%). Как подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, регион всегда был и остается привлекательным для вложения инвестиций. "Это связано как с объективными причинами, такими как географическое положение, наличие транспортных коридоров, близость к рынкам сбыта, так и с постоянной работой регионального правительства, направленной на создание дополнительных условий для развития бизнеса. Для привлечения инвесторов регион использует все доступные меры, возможности и инструменты", - отметил замгубернатора.
https://ria.ru/20240801/biznes-forum-1963409574.html
https://ria.ru/20240608/investitsii-1951627925.html
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экономика, технологии, россия, глеб никитин, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Глеб Никитин, Владимир Путин, Нижегородская область
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 2,5%

Никитин: объем инвестиций в Нижегородскую область за 9 месяцев вырос на 2,5%

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 2,5% в сопоставимых ценах за 9 месяцев 2024 года – до 402 миллиардов рублей, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"В этом году область поднялась на вторую строчку Национального рейтинга состояния инвестклимата, и инвесторы продолжают "приземлять" свои проекты в нашем регионе. За 9 месяцев объем частных инвестиций вырос в 1,3 раза и составил 402 миллиарда рублей. Мы же в свою очередь продолжаем работать над мерами поддержки бизнеса и развитием преференциальных территорий. В этом году расширили территорию опережающего развития "Володарск" и подали заявку на расширение особой экономической зоны "Кулибин", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
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Отмечается, что прирост инвестиционных вложений достигнут на фоне высокой базы прошлого года.
"По итогам текущего года ожидаем рост не ниже показателей за 9 месяцев. Конечно, учитывая высокую динамику прошлогодних показателей, удерживать темп сложно. Но мы ожидаем рост по всем ключевым макропоказателям. При этом считаем, что развитие инвестклимата в регионе в 2025 году будет опережать темпы экономического роста. Этому будут способствовать меры господдержки инвестиций в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который формируется по поручению президента России Владимира Путина", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова.
В отраслевом разрезе наиболее инвестиционно привлекательными отраслями стали обрабатывающие производства (+ 22,5% к аналогичному периоду прошлого года). Среди отраслей обработки наибольший рост капиталовложений зафиксирован в следующих видах производств: автотранспортные средства и готовые металлические изделия (рост в 1,9 раза), бумага (в 1,6 раза); компьютеры (29,4%); металлургические изделия (12,8%).
Как подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, регион всегда был и остается привлекательным для вложения инвестиций. "Это связано как с объективными причинами, такими как географическое положение, наличие транспортных коридоров, близость к рынкам сбыта, так и с постоянной работой регионального правительства, направленной на создание дополнительных условий для развития бизнеса. Для привлечения инвесторов регион использует все доступные меры, возможности и инструменты", - отметил замгубернатора.
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Нижегородская областьЭкономикаТехнологииРоссияГлеб НикитинВладимир Путин
 
 
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