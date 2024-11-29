https://ria.ru/20241129/nauka-1986474522.html

Институт Пушкина назвал слово года в науке

Институт Пушкина назвал слово года в науке - РИА Новости, 29.11.2024

Институт Пушкина назвал слово года в науке

Институт Пушкина и портал Десятилетия науки и технологий "Наука.рф" признали "искусственный интеллект" словом года в науке, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T15:49

2024-11-29T15:49

2024-11-29T15:49

наука

россия

искусственный интеллект (ии)

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СИРИУС, 29 ноя - РИА Новости. Институт Пушкина и портал Десятилетия науки и технологий "Наука.рф" признали "искусственный интеллект" словом года в науке, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина вместе с порталом Десятилетия науки и технологий "Наука.рф" в завершающий день IV Конгресса молодых ученых назвали слово года в науке в 2024 году. Им стал "искусственный интеллект", - говорится в сообщении. По мнению экспертов Института Пушкина, искусственный интеллект, действительно, может претендовать на звание научного слова года: это объясняется его междисциплинарностью и острой актуальностью. "Благодаря ИИ мы можем решать сложные задачи, автоматизировать процессы в производстве и улучшать качество повседневной жизни. В этом году Институт Пушкина впервые провел акцию "Слово года в науке". Безусловно, мы продолжим ежегодно проводить опросы о слове года среди ученых и фиксировать вехи развития научно-технического прогресса страны", - сказал и.о. ректора Института Пушкина Никита Гусев. "Слово года в науке" — новый совместный спецпроект Института Пушкина и портала Десятилетия науки и технологий "Наука.рф". Опрос проходил с 25 по 28 ноября 2024 года среди представителей научного сообщества из различных сфер науки. В опросе приняли участие более 500 человек в возрасте от 18 до 87 лет, представляющих десять научных направлений. Помимо слов, отражающих общенаучные тренды, эксперты отметили значимые термины отдельных научных сфер. Ученые-гуманитарии предлагали слова "дискурс", "нарратив" и "коммуникация". Медики и биологи подчеркнули роль слов "геном" и "микроРНК", а также словосочетаний "вакцина от рака" и "лекарство от болезни Бехтерева". РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241024/chernigovskaya-1979922347.html

https://ria.ru/20241101/nauka-1981296233.html

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россия, искусственный интеллект (ии)