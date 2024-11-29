https://ria.ru/20241129/nauka-1986384492.html

Роль науки в достижении технологического суверенитета обсудили в Сириусе

Роль науки в достижении технологического суверенитета обсудили в Сириусе - РИА Новости, 29.11.2024

Роль науки в достижении технологического суверенитета обсудили в Сириусе

В ходе IV Конгресса молодых ученых в Сириусе Национальный центр физики и математики (НЦФМ) провел дискуссию о том, как из фундаментальных знаний быстро и... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T11:42

2024-11-29T11:42

2024-11-29T11:42

россия

технологии

федеральная территория "сириус"

национальный центр физики и математики (нцфм)

российская академия наук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

время науки

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В ходе IV Конгресса молодых ученых в Сириусе Национальный центр физики и математики (НЦФМ) провел дискуссию о том, как из фундаментальных знаний быстро и эффективно создавать технологии мирового уровня, сообщает пресс-служба НЦФМ.Модерировал встречу научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев. Он предложил участникам обсудить не только возможности генерации новых, но и перспективы усвоения уже существующих в мире фундаментальных достижений, а также рассмотреть научный потенциал российских регионов и механизмы его вовлечения для решения задач технологического развития ключевых сфер нашей страны на ближайшую и долгосрочную перспективу.В технологическом развитии заинтересованы как фундаменталисты от медицины, так и клиницисты, отметил член-корреспондент РАН, замдиректора по научной и инновационной работе НИИ пульмонологии ФМБА России Кирилл Зыков. По его мнению, важно сегодня научить их говорить на одном языке и вместе решать общие задачи.В свою очередь, профессор РАН, советник председателя совета директоров ГК "ЭФКО", ученый секретарь Научно-технического совета Комиссии по научно-технологическому развитию России Екатерина Журавлева отметила, что национальные проекты технологического развития сейчас объединяет общее понимание задач науки, в том числе фундаментальной – ее результаты в самое короткое время должны достигать потребителя в виде конкретных продуктов."В 2008 году биохимики нашего научного центра расшифровали строение молекулы сладкого белка – браззеина, а в 2024 году уже идет строительство завода. В скором времени продукты со сладкими белками появятся в российских магазинах – мороженое, напитки, конфеты. В этом мы стали первыми в мире: ушли от инсулинозависимости и обеспечили здоровые продукты для наших граждан. Нам удалось быстро пройти период от фундаментальных исследований к реальным продуктам благодаря тому, что крупная компания поверила в российских ученых", - приводит пресс-служба слова Журавлевой.Член-корреспондент РАН, руководитель Троицкого филиала Физического института имени П.Н. Лебедева РАН Андрей Наумов рассказал о том, как существующие технологии оптики и фотоники находят применение в различных отраслях промышленности. К примеру, в металлообработке и аддитивном производстве, что позволило полностью переоснастить производство, сделать его более экономичным и эффективным, улучшить качество выпускаемой продукции.Кроме того, ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Владимир Шевченко обратил внимание, что фундаментальные исследования не всегда имеют линейную взаимосвязь с технологическим развитием, иногда происходит наоборот – новые технологические возможности позволяют делать новые прорывы в фундаментальной науке."Яркий пример этого – сверхпроводимость, открытие микроскопического квантового явления. В дальнейшем это открытие породило технологии создания сверхпроводящих магнитов, которые стали использовать в Большом адронном коллайдере для ускорения частиц, чтобы открывать новые частицы, то есть – получать новые фундаментальные знания", - пояснил Шевченко.Заведующий лабораторией нейросетевых систем НИИ многопроцессорных вычислительных систем имени А.В. Каляева ЮФУ, член Координационного совета по делам молодежи Совета при президенте РФ по науке и образованию Анатолий Каляев поделился опытом вовлечения молодежи в проекты научно-технологического развития.Заместитель директора по науке и инновациям АО "НИИграфит" (входит в Научный дивизион госкорпорации "Росатом") Артур Гареев отметил, что технологии мирового уровня не создаются быстро, для них нужно в том числе и технологическое обеспечение."Зачастую у крупных промышленных компаний в связи с этим возникает соблазн привезти такую технологию из-за рубежа и сделать реинжиниринг. Это совершенно ошибочный и не имеющее дальней перспективы подход, так как практически невозможно найти специалистов для работы с такой технологией. Еще один важный тезис: фундаментальная и прикладная наука должны работать дружно. Но сейчас мы можем наблюдать, как желание быстро выйти в какие-то разработки толкает академические научные институты и университеты в борьбу за финансирование. Это зачастую приводит к потере времени и ресурсов. На мой взгляд, такую ситуацию нужно гармонизировать", - заявил Гареев.И добавил, что еще на этапе планирования нужно выбирать кооперацию научных организаций, которая действительно сможет быстро и правильно реализовать стоящие научно-технологические задачи.Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян подчеркнул, что для развития научно-технологического потенциала страны необходимо развивать соответствующую среду в регионах как для жизни ученых, так и реализации их идей.В дискуссии также приняли участие директор НИИ нейронаук Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Сусанна Гордлеева, директор Управляющей компании Научно-образовательного центра Республики Башкортостан Наталия Латыпова, руководитель команды "ВКонтакте" Максим Никонов, магистрант филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове Виталия Кулешова.IV Конгресс молодых ученых проводится с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России Владимиром Путиным. В 2024 году конгресс собрал 7 тысяч участников из 40 стран.РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241128/shapsha-1986330136.html

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россия

федеральная территория "сириус"

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Артем Смирнов

россия, технологии, федеральная территория "сириус", национальный центр физики и математики (нцфм), российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"