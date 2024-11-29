https://ria.ru/20241129/nauka-1986302943.html

В Саратове создали материалы для аккумуляторов будущего

В Саратове создали материалы для аккумуляторов будущего - РИА Новости, 29.11.2024

В Саратове создали материалы для аккумуляторов будущего

Материалы для нового типа литийионных источников питания создали в СГУ имени Н. Г. Чернышевского. Авторы исследования утверждают, что полученные материалы... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T09:00

2024-11-29T09:00

2024-11-29T11:49

наука

технологии

наука

университетская наука

российские инновации

технологическое лидерство

аккумуляторы

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986294009_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_870ee43c07033b6a43f523d73130698c.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Материалы для нового типа литийионных источников питания создали в СГУ имени Н. Г. Чернышевского. Авторы исследования утверждают, что полученные материалы безопасны в использовании и позволяют создавать химические источники питания, сочетающие преимущества современных аккумуляторов и суперконденсаторов при большем сроке службы. Результаты опубликованы в издании "Электрохимическая энергетика". Современную жизнь сложно представить без перезаряжаемых источников электрического тока, способных к быстрому обмену энергией с питаемой ими или заряжающей их системами. Практически каждый житель планеты пользуется смартфонами, планшетами и другой электроникой с аккумуляторами или конденсаторами, рассказали ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ).Потребности человечества в безопасных перезаряжаемых источниках питания, способных быстро заряжаться и отдавать энергию, при этом сохраняющих работоспособность долгое время и много циклов зарядки-разрядки, заставляют ученых работать над усовершенствованием существующих и созданием новых аккумуляторов и суперконденсаторов.Одним из важных научно-технологических вызовов в области разработок и совершенствования химических источников электрического тока сегодня является разработка и поиск функциональных материалов для электродов, сочетающих главные преимущества аккумуляторов (высокие удельные электроемкость и энергоемкость) и суперконденсаторов (высокая скорость обмена энергией), рассказал один из авторов разработки, доцент кафедры физической химии Института химии СГУ Арсений Ушаков.Сотрудники кафедры физической химии СГУ синтезировали композиционные материалы на основе фосфата ванадия-лития и титаната лития. Из них и наноструктурированных углеродных нанотрубок были изготовлены электроды с применением прокатки через вальцы. Свойства электродов были экспериментально проверены в лабораторных опытахФосфат ванадия-лития (Li3V2(PO4)3), предполагаемый на роль катода, и титанат лития (Li4Ti5O12), предполагаемый на роль анода, в составе изготовленных электродов показали высокую способность к скоростному накоплению электрического заряда."Применение разработанных нами материалов и составов электродов в источниках питания для электроники может расширить возможности автономных устройств, поскольку в процессе испытаний в лабораторных макетах мы наблюдаем высокие электрохимические характеристики. Кроме того, эксплуатация аккумуляторов на основе данных композитов будет более долговременной и безопасной", — сказал Ушаков.Исследование согласуется со стратегическим проектом СГУ "Многофункциональные вещества и материалы, ресурсосберегающие химические технологии и высокотехнологичные решения для промышленности, медицины и экологии ("Химия и новые материалы")" в рамках федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20221215/sgu-1838634336.html

https://ria.ru/20231209/nauka-1914657471.html

https://ria.ru/20230809/nauka-1888870216.html

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, наука, университетская наука, российские инновации, технологическое лидерство, аккумуляторы, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , саратов, россия