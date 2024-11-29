https://ria.ru/20241129/nauka-1986300598.html

В России разработали морозоустойчивую брусчатку, светящуюся в темноте

В России разработали морозоустойчивую брусчатку, светящуюся в темноте - РИА Новости, 29.11.2024

В России разработали морозоустойчивую брусчатку, светящуюся в темноте

Светящуюся в темноте высокопрочную брусчатку для тротуаров, пешеходных дорожек, скверов и садово-парковых зон разработали ученые ОмГТУ. По их данным, новый... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T07:00

2024-11-29T07:00

2024-11-29T07:00

наука

наука

университетская наука

российские инновации

безопасность и комфорт среды

россия

омск

омский государственный технический университет (омгту)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Светящуюся в темноте высокопрочную брусчатку для тротуаров, пешеходных дорожек, скверов и садово-парковых зон разработали ученые ОмГТУ. По их данным, новый материал брусчатки не только обеспечит комфортное перемещение пешеходов в любых климатических зонах, но и сможет служить источником освещения, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Сотрудники лаборатории промышленного дизайна и визуальной эргономики научно-образовательного ресурсного центра "Технологии, оборудование и материалы" Омского государственного технического университета (ОмГТУ) совместно с коллегами из ООО "Завод Нефтехим" разработали брусчатку, которая, по их данным, обладает высокой прочностью, технологичностью, энергетической и экономической эффективностью."Мы создали композитный материал, который сможет выдерживать высокие нагрузки, вызванные движением пешеходов по ее поверхности, причем во всех климатических зонах. Брусчатка из этого материала сможет светиться ярко ночью и заметно днем (цвет может быть любым, в зависимости от ландшафта и оформления среды)", — рассказал руководитель лаборатории ОмГТУ Александр Голунов.Он отметил, что энергопотребление одного блока не превысит энергопотребление обычной лампочки, что позволит людям комфортно гулять по парку или скверу. При этом к одному преобразователю тока могут быть подключены до нескольких десятков блоков, что снизит стоимость комплекта поставки."Световые блоки могут быть подключены к системе управления, и тогда благодаря заранее разработанной программе можно будет управлять освещением на личном подворье, в сквере или парке", — добавил ученый.По словам Голунова, конструкция брусчатки обеспечит возможность ее гибкого производства из доступного на рынке сырья. При этом продукция будет недорогой."Брусчатка будет укладываться как обычное покрытие тротуара, однако под каждый элемент должно быть подведено электропитание. Их также можно будет подключить к солнечным батареям. Важный фактор — герметичность блока и его соединения с источником питания, они будут защищены от проникновения влаги при непродолжительном погружении в воду", — рассказал он.Проект ОмГТУ позволит облагородить городское пространство и улучшить благоустройство парков и скверов, отметила менеджер ООО "Завод Нефтехим" Надежда Диментьева."По соотношению своих механических свойств, цены и качества разрабатываемый материал является уникальным", — подчеркнула она.На текущий момент авторы уже произвели опытную партию продукции четырех наименований. В будущем они планируют спроектировать роботизированную установку для выполнения части технологических операций.

https://ri.ria.ru/20241001/nauka-1975447695.html

https://ria.ru/20241114/nauka-1983483498.html

https://ria.ru/20241016/nauka-1978150889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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наука, университетская наука, российские инновации, безопасность и комфорт среды, россия, омск, омский государственный технический университет (омгту), благоустройство