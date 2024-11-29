В Сибири создали сложный свет для выращивания помидоров на Крайнем Севере
Ученые СФУ улучшили технологию выращивания помидоров на Крайнем Севере
© Фото предоставлено пресс-службой СФУТоматы, выращенные с использованием светодиодных облучателей
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Выращивать помидоры в условиях Крайнего Севера с меньшими затратами электричества научились исследователи СФУ вместе с коллегами из Института биофизики СО РАН. По их данным, использование светодиодных облучателей позволяет вдвое сократить энергозатраты по сравнению с газоразрядными лампами, что особенно важно в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Как известно, солнечный свет необходим всем живым организмам. Он инициирует такие фотобиологические процессы, как фотосинтез и зрение, а инфракрасные лучи обеспечивают организм теплом. В случае дефицита естественного освещения для нормальной жизни растений нужно использовать искусственные источники света. При этом важно знать, насколько этот "солнечный заместитель" хорошо справляется с производством полезных продуктов, например, овощей, зелени в тепличных хозяйствах.
На урожайность и качество сельскохозяйственной продукции влияет спектральный состав излучения, отметила профессор базовой кафедры фотоники и лазерных технологий СФУ Евгения Слюсарева.
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"С помощью облучателей на основе комбинации светодиодов можно формировать "правильный" спектр, более сложный, чем солнечный, но по ряду показателей более совершенный. Например, красный свет определяет характер процессов цветения и плодоношения, скорость и направленность синтеза биомассы, но ускоряет старение фотосинтетического аппарата, синий — активно участвует в накоплении хлорофиллов, но его значительное увеличение тормозит вегетативный рост", — рассказала она.
© Фото предоставлено пресс-службой СФУТоматы, выращенные с использованием светодиодных облучателей
Томаты, выращенные с использованием светодиодных облучателей
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
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© Фото предоставлено пресс-службой СФУТоматы, выращенные с использованием светодиодных облучателей
Томаты, выращенные с использованием светодиодных облучателей
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой СФУТоматы, выращенные с использованием светодиодных облучателей
Томаты, выращенные с использованием светодиодных облучателей
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой СФУТоматы, выращенные с использованием светодиодных облучателей
Томаты, выращенные с использованием светодиодных облучателей
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой СФУТоматы, выращенные с использованием светодиодных облучателей
Томаты, выращенные с использованием светодиодных облучателей
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
5 из 5
Томаты, выращенные с использованием светодиодных облучателей
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
1 из 5
Томаты, выращенные с использованием светодиодных облучателей
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
2 из 5
Томаты, выращенные с использованием светодиодных облучателей
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
3 из 5
Томаты, выращенные с использованием светодиодных облучателей
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
4 из 5
Томаты, выращенные с использованием светодиодных облучателей
© Фото предоставлено пресс-службой СФУ
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Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики СО РАН на примере выращивания томатов сравнили эффективность стандартных натриевых газоразрядных ламп, в основном используемым в тепличных хозяйствах, и светодиодных облучателей.
"Уже на этапе постановки задачи мы взяли задачу "со звездочкой", поскольку томаты — одна из самых сложных в выращивании в тепличных условиях культур. По сравнению с зеленью и рядом овощей она более светолюбива и имеет значительно более длинный вегетационный период (более 70 дней), в течение которого нужно предельно аккуратно выдерживать все технологические режимы. Такие исследования очень сложны в реализации и требуют слаженной командной работы", — пояснила Евгения Слюсарева.
По ее словам, спустя 80 дней растения чувствуют себя прекрасно, идет пора активного созревания плодов. Биохимический состав контрольной и экспериментальной группы еще предстоит оценить, так же, как и их урожайность. Но уже сейчас исследователи утверждают, что энергозатраты при использовании светодиодных облучателей оказались примерно вдвое меньше, чем их технологических предшественников.
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"Теперь, когда мы подтвердили энергоэффективность светодиодных облучателей, мы планируем сосредоточиться на дизайне спектральных режимов облучения растений, которые бы обеспечили тепличную продукцию витаминами и высокими вкусовыми качествами. Это очень важно для районов крайнего Севера, где приходится считаться с дороговизной электроэнергии не в ущерб качеству жизни проживающих там людей", — заключила исследователь.