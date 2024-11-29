https://ria.ru/20241129/nauka-1986290534.html

В Сибири создали сложный свет для выращивания помидоров на Крайнем Севере

В Сибири создали сложный свет для выращивания помидоров на Крайнем Севере - РИА Новости, 29.11.2024

В Сибири создали сложный свет для выращивания помидоров на Крайнем Севере

Выращивать помидоры в условиях Крайнего Севера с меньшими затратами электричества научились исследователи СФУ вместе с коллегами из Института биофизики СО РАН... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T08:00

2024-11-29T08:00

2024-11-29T08:00

наука

наука

университетская наука

российские инновации

продовольственная безопасность

сибирский федеральный университет

север

помидоры

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Выращивать помидоры в условиях Крайнего Севера с меньшими затратами электричества научились исследователи СФУ вместе с коллегами из Института биофизики СО РАН. По их данным, использование светодиодных облучателей позволяет вдвое сократить энергозатраты по сравнению с газоразрядными лампами, что особенно важно в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Как известно, солнечный свет необходим всем живым организмам. Он инициирует такие фотобиологические процессы, как фотосинтез и зрение, а инфракрасные лучи обеспечивают организм теплом. В случае дефицита естественного освещения для нормальной жизни растений нужно использовать искусственные источники света. При этом важно знать, насколько этот "солнечный заместитель" хорошо справляется с производством полезных продуктов, например, овощей, зелени в тепличных хозяйствах.На урожайность и качество сельскохозяйственной продукции влияет спектральный состав излучения, отметила профессор базовой кафедры фотоники и лазерных технологий СФУ Евгения Слюсарева."С помощью облучателей на основе комбинации светодиодов можно формировать "правильный" спектр, более сложный, чем солнечный, но по ряду показателей более совершенный. Например, красный свет определяет характер процессов цветения и плодоношения, скорость и направленность синтеза биомассы, но ускоряет старение фотосинтетического аппарата, синий — активно участвует в накоплении хлорофиллов, но его значительное увеличение тормозит вегетативный рост", — рассказала она.Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики СО РАН на примере выращивания томатов сравнили эффективность стандартных натриевых газоразрядных ламп, в основном используемым в тепличных хозяйствах, и светодиодных облучателей."Уже на этапе постановки задачи мы взяли задачу "со звездочкой", поскольку томаты — одна из самых сложных в выращивании в тепличных условиях культур. По сравнению с зеленью и рядом овощей она более светолюбива и имеет значительно более длинный вегетационный период (более 70 дней), в течение которого нужно предельно аккуратно выдерживать все технологические режимы. Такие исследования очень сложны в реализации и требуют слаженной командной работы", — пояснила Евгения Слюсарева.По ее словам, спустя 80 дней растения чувствуют себя прекрасно, идет пора активного созревания плодов. Биохимический состав контрольной и экспериментальной группы еще предстоит оценить, так же, как и их урожайность. Но уже сейчас исследователи утверждают, что энергозатраты при использовании светодиодных облучателей оказались примерно вдвое меньше, чем их технологических предшественников."Теперь, когда мы подтвердили энергоэффективность светодиодных облучателей, мы планируем сосредоточиться на дизайне спектральных режимов облучения растений, которые бы обеспечили тепличную продукцию витаминами и высокими вкусовыми качествами. Это очень важно для районов крайнего Севера, где приходится считаться с дороговизной электроэнергии не в ущерб качеству жизни проживающих там людей", — заключила исследователь.

https://ria.ru/20240904/nauka-1969216963.html

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наука, университетская наука, российские инновации, продовольственная безопасность, сибирский федеральный университет, север, помидоры, россия