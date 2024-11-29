https://ria.ru/20241129/nauka-1986261711.html

Сургутские ученые предложили новый подход к операциям на кишечнике

Сургутские ученые предложили новый подход к операциям на кишечнике - РИА Новости, 29.11.2024

Сургутские ученые предложили новый подход к операциям на кишечнике

Метод хирургического вмешательства, который на 85 процентов снижает необходимость создания искусственных отверстий (стом) на передней брюшной стенке,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T05:00

2024-11-29T05:00

2024-11-29T05:00

наука

наука

университетская наука

сургутский государственный университет (сургу)

российские инновации

качество жизни

медицина

сургут

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986260227_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_81ffce0b73a90c3f190e207861633914.jpg

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Метод хирургического вмешательства, который на 85 процентов снижает необходимость создания искусственных отверстий (стом) на передней брюшной стенке, разработали ученые СурГУ. Как сообщили в пресс-службе вуза, это позволит ускорить процесс реабилитации после операции на кишечнике и сократить финансовые затраты как пациента, так и медицинской организации.Операции на кишечнике являются одним из наиболее сложных разделов хирургии по причине высокого риска развития осложнений. Одно из таких осложнений — "несостоятельность анастомоза" — нарушение процессов заживления и расхождение мест соединения двух отрезков кишечника после хирургического вмешательства.Стандартным решением данной проблемы является формирование илеостомы — искусственного отверстия на брюшной полости для выведения петли тонкого кишечника. Однако это существенно замедляет процесс реабилитации пациента из-за необходимости использования специальных мешков для сбора кишечных масс и риска химических ожогов кожи. Кроме того, для удаления илеостомы требуется дополнительная операция, которую можно провести не ранее чем через 3-6 месяцев. Такое вмешательство также сопряжено с риском осложнений.Исследователи Сургутского государственного университета (СурГУ) разработали метод, который позволяет снизить необходимость формирования кишечных стом и ускорить процесс реабилитации пациентов. Суть метода заключается в создании "виртуальной илеостомы": вместо традиционного выведения петли хирурги фиксируют петлю тонкого кишечника под передней брюшной стенкой с помощью специальных мягких трубок, а на коже пациента остаются лишь небольшие отверстия."Результаты исследований показали, что применение данной технологии позволяет снизить частоту формирования илеостом на 85 процентов. Это может существенно улучшить качество жизни пациентов с раком кишечника, а также ускорить процесс их реабилитации", — сообщил заведующий кафедрой хирургических болезней СурГУ Владимир Дарвин.Кроме того, по его словам, технология позволяет снизить расходы как для пациентов, так и для медицинских учреждений. По оценкам ученых, благодаря исключению повторных операций средние затраты на лечение одного пациента сокращаются на 240 тысяч рублей."При возникновении осложнений "виртуальную илеостому" можно превратить в обычную стому, выполнив небольшую процедуру под местной анестезией", — добавил ученый, подчеркнув, что такой подход дает врачам возможность отложить окончательное решение о формировании стомы и снизить риск осложнений.В пресс-службе вуза сообщили, что исследование сургутских ученых основывалось на опыте итальянских коллег, у которых в процессе адаптации данной методики были выявлены проблемы, связанные с повышенным риском перекрута тонкого кишечника вокруг фиксирующей трубки и развитием кишечной непроходимости."Разработанный нами способ лишен всех этих недостатков, что было доказано при проведении исследовательской работы", — прокомментировал аспирант кафедры хирургических болезней СурГУ, врач-онколог Сергей Полозов.На данном этапе перед учеными стоит задача получения более обширного клинического опыта применения разработанной технологии. Исследователи надеются, что их разработка станет новым стандартом лечения в хирургии и позволит значительно сократить количество пациентов, нуждающихся в формировании постоянной стомы.

https://ria.ru/20230822/nauka-1891290496.html

https://ri.ria.ru/20241009/nauka-1976832028.html

https://ria.ru/20240606/nauka-1950703588.html

сургут

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, сургутский государственный университет (сургу), российские инновации, качество жизни, медицина, сургут, россия, кишечник , рак, онкология