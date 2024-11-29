https://ria.ru/20241129/nato-1986567491.html

Сибига призвал НАТО пригласить Украину в альянс

Сибига призвал НАТО пригласить Украину в альянс - РИА Новости, 29.11.2024

Сибига призвал НАТО пригласить Украину в альянс

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига попросил НАТО пригласить Украину в альянс в ходе встречи глав МИД блока, которая пройдет на следующей неделе,... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T20:05

2024-11-29T20:05

2024-11-29T20:05

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига попросил НАТО пригласить Украину в альянс в ходе встречи глав МИД блока, которая пройдет на следующей неделе, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на письмо министра. "Я призываю вас одобрить решение пригласить Украину вступить в альянс в качестве одного из итогов встречи министров иностранных дел стран НАТО 3-4 декабря 2024 года", - цитирует Рейтер письмо Сибиги в материале на своем сайте. Владимир Зеленский в октябре представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представленный Зеленским "план победы" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241016/postpred-1978371899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, киев, андрей сибига, владимир зеленский, владимир путин, нато