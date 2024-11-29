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НАТО требует от западного ВПК инвестиций в Украину, заявили в СВР - РИА Новости, 29.11.2024
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09:17 29.11.2024
https://ria.ru/20241129/nato-1986366001.html
НАТО требует от западного ВПК инвестиций в Украину, заявили в СВР
НАТО требует от западного ВПК инвестиций в Украину, заявили в СВР - РИА Новости, 29.11.2024
НАТО требует от западного ВПК инвестиций в Украину, заявили в СВР
НАТО ведет активную работу с западными военно-промышленными компаниями, требует инвестиций и направления на Украину специалистов и оборудования, заявили в... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T09:17
2024-11-29T09:17
в мире
украина
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
запад
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. НАТО ведет активную работу с западными военно-промышленными компаниями, требует инвестиций и направления на Украину специалистов и оборудования, заявили в пятницу в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. В НАТО все больше склоняются к необходимости "замораживания" украинского конфликта, заявили в пятниц в СВР. По данным службы, восстановление украинского ВПК, должно стать важным направлением работы альянса на время перемирия. "Ведется активная работа с западными военно-промышленными компаниями, в том числе немецкой Rheinmetall, от которых требуют не только инвестиций, но и направления на Украину ведущих специалистов и высокопроизводительного оборудования", - говорится в сообщении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241121/zapad-1984903099.html
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в мире, украина, россия, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), запад
В мире, Украина, Россия, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Запад
НАТО требует от западного ВПК инвестиций в Украину, заявили в СВР

СВР: НАТО активно работает с компаниями западного ВПК по инвестициям в Украину

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. НАТО ведет активную работу с западными военно-промышленными компаниями, требует инвестиций и направления на Украину специалистов и оборудования, заявили в пятницу в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
В НАТО все больше склоняются к необходимости "замораживания" украинского конфликта, заявили в пятниц в СВР. По данным службы, восстановление украинского ВПК, должно стать важным направлением работы альянса на время перемирия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Запад готов заморозить Украину. Москва — нет
21 ноября, 08:00
"Ведется активная работа с западными военно-промышленными компаниями, в том числе немецкой Rheinmetall, от которых требуют не только инвестиций, но и направления на Украину ведущих специалистов и высокопроизводительного оборудования", - говорится в сообщении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные во время стрельбы из гаубицы FH70 - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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В миреУкраинаРоссияНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Запад
 
 
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