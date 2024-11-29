https://ria.ru/20241129/nato-1986366001.html

НАТО требует от западного ВПК инвестиций в Украину, заявили в СВР

НАТО требует от западного ВПК инвестиций в Украину, заявили в СВР - РИА Новости, 29.11.2024

НАТО требует от западного ВПК инвестиций в Украину, заявили в СВР

НАТО ведет активную работу с западными военно-промышленными компаниями, требует инвестиций и направления на Украину специалистов и оборудования, заявили в... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T09:17

2024-11-29T09:17

2024-11-29T09:17

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

запад

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. НАТО ведет активную работу с западными военно-промышленными компаниями, требует инвестиций и направления на Украину специалистов и оборудования, заявили в пятницу в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. В НАТО все больше склоняются к необходимости "замораживания" украинского конфликта, заявили в пятниц в СВР. По данным службы, восстановление украинского ВПК, должно стать важным направлением работы альянса на время перемирия. "Ведется активная работа с западными военно-промышленными компаниями, в том числе немецкой Rheinmetall, от которых требуют не только инвестиций, но и направления на Украину ведущих специалистов и высокопроизводительного оборудования", - говорится в сообщении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241121/zapad-1984903099.html

https://ria.ru/20241128/chudo-oruzhie-1986332709.html

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в мире, украина, россия, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), запад