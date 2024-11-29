https://ria.ru/20241129/nato-1986249841.html

"Отодвинули на второй план". НАТО нашла замену Украине

"Отодвинули на второй план". НАТО нашла замену Украине - РИА Новости, 29.11.2024

"Отодвинули на второй план". НАТО нашла замену Украине

Киевские власти потребовали от партнеров системы ПВО, которые могли бы справиться с российскими гиперзвуковыми ракетами. Однако у НАТО есть более важные дела:... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T08:00

2024-11-29T08:00

2024-11-29T08:06

кипр

россия

владимир зеленский

нато

политика

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Киевские власти потребовали от партнеров системы ПВО, которые могли бы справиться с российскими гиперзвуковыми ракетами. Однако у НАТО есть более важные дела: как сообщают западные СМИ, Кипр хочет присоединиться к альянсу. Об информационных боях между Украиной и Западом — в материале РИА Новости.Пролетели над БрюсселемЗеленский по-прежнему пытается приковать внимание Североатлантического альянса к себе, но даже удар "Орешником" в этом ему не помог. Так, 26 ноября в Брюсселе прошло заседание Совета Украина — НАТО, посвященное применению Россией гиперзвукового оружия. Однако генсек блока Марк Рютте пропустил мероприятие — он был в Греции, где обсуждал возможное вступление Кипра в альянс.Встреча в Брюсселе состоялась на уровне послов. Это низший уровень взаимодействия в рамках Совета, и формально Рютте не был обязан присутствовать на встрече. Впрочем, украинская сторона наверняка обрадовалась бы его участию, поскольку это значительно подняло бы статус заседания.В итоге послы не стали обсуждать конкретные решения. Как сказала вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина, "для нас Совет — это площадка, которая дает возможность оперативно информировать союзников, получать оперативную информацию и их оценки ситуации, что позволяет формировать комплексную картину происходящего". При этом глава МИД республики Андрей Сибига заранее озвучил требования Киева к НАТО: нужны дополнительные средства ПВО, в том числе способные перехватывать гиперзвуковые ракеты. А также — подтверждение от Вашингтона права бить американскими снарядами вглубь России.Разрешение Украина получила сразу. Как заявил официальный представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, Белый дом действительно позволил Киеву применять для поражения целей в России ракеты ATACMS. И, несмотря на, как выразился чиновник, "безответственные и безрассудные угрозы Москвы", не намерен решение пересматривать.Однако тема поставок ПВО так и не получила развития. За пределами НАТО американские противоракетные комплексы THAAD пока защищают небо только ключевых союзников США — Израиля, Южной Кореи, Саудовской Аравии и Японии. В 2016-м к ним присоединились ОАЭ, но лишь по той причине, что Дубай согласился участвовать в военной операции в Йемене против проиранского движения хуситов, а значит, мог подвергнуться ракетному удару Тегерана.Половина островаКак бы там ни было, пока украинцы добивались от НАТО новых поставок оружия, Рютте был в международном турне. Сначала прилетел в Турцию на переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом, затем провел встречу в Греции с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.Турне было важно, во-первых, из-за того, что между Анкарой и Афинами исторически напряженные отношения. Необходимо, чтобы союзники не ссорились и тем более не грозили друг другу войной, как всего год назад. Во-вторых, Кипр хочет присоединиться к НАТО, но на это должны согласиться все члены организации. Как известно, власти Турции давно выдвинули условие: Кипр сперва обязан признать независимость Турецкой Республики Северного Кипра — марионетки Анкары.Как сообщает кипрская версия греческой газеты "Катимерини", Никосия хочет кардинально пересмотреть отношения с Североатлантическим альянсом. Страна пока не входит в военный блок, но на ее территории расположена база ВВС Великобритании.Ранее кипрские власти считали, что этого достаточно для обеспечения безопасности. Многие киприоты даже выступали против вступления в НАТО. Среди них, например, экс-президент Димитрис Христофиас, который не скрывает коммунистических взглядов. Однако в 2022-м страну возглавил правоцентрист Никос Христодулидис.По данным "Катимерини", еще 30 октября во время визита в Вашингтон он представил Джо Байдену план по интеграции Кипра в альянс. Позднее, утверждает издание, Христодулидис говорил на ту же тему с Рютте в Бухаресте в кулуарах саммита Европейского политического сообщества. "Никосия разработала план, конечной целью которого станет вступление в НАТО, осознавая, с какими серьезными препятствиями он обязательно встретится. Это подробный, продуманный, долгосрочный план из множества взаимозависимых этапов, и он уже принят Вашингтоном. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан назвал его "беспроигрышным вариантом", добавив, что "перспективы, которые создаст такое развитие событий, будут огромными", — пишет издание.Дымовая завесаПрезидент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества, замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина уверена, что вступление Кипра в альянс никак не отразится на России. Даже присоединение "доноров безопасности" Швеции и Финляндии не смогло принципиально изменить ситуацию. А интеграция острова в военный блок, возможно, и вовсе останется незамеченной. Вместе с тем эксперт не видит у Кипра никаких шансов стать частью НАТО."Прежде всего, Турция не согласится ни на какие уступки по Северному Кипру. Эрдоган регулярно заявляет, что это турецкая земля, поэтому даже об объединении острова речи быть не может. При этом остальные члены альянса тоже не захотят интегрировать Никосию без урегулирования территориальных споров. Сейчас между Севером и Югом нет серьезного риска военной конфронтации, но в будущем он может возникнуть. И если к тому моменту Кипр окажется внутри военного блока, для НАТО это станет серьезной проблемой", — объяснила Пархалина.Кроме того, эксперт отметила, что в целом не очевидна причина заинтересованности организации в расширении границ в Средиземном море. "Швеция и Финляндия самодостаточны с точки зрения безопасности и могут укрепить возможности альянса. Таких стран в НАТО меньшинство. Кипр ничего не может дать блоку, но потребует вложений в развитие собственной обороноспособности. В связи с этим сообщения об устремлениях Никосии больше похожи на информационную утку, призванную отвлечь внимание наблюдателей от чего-то более важного", — считает Пархалина.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов не сомневается, что большинство киприотов тоже вряд ли стремятся в НАТО. По его словам, партнеры Украины могли запустить новость о расширении альянса специально для того, чтобы отвлечь внимание от новых требований Зеленского, которые они не собираются удовлетворять после применения "Орешника"."В дальнейшем мы еще много раз увидим такой прием. Уже известно, что США не успевают до конца года выделить Киеву дополнительные средства на ведение боевых действий. Кроме того, никто на самом деле не хочет принимать Украину в НАТО и Евросоюз. Одно дело вешать перед ней морковку, и совсем другое — забирать себе часть ее проблем", — говорит Денисов.Также эксперт обращает внимание, что партнеры Украины больше не говорят о гарантиях безопасности. В общей сложности около 20 государств подписали с Киевом соответствующее соглашение, но оно оказалось лишь подтверждением того, что уже делается. По мнению Денисова, активность в этом направлении сократилась, так как украинские власти поняли, что ничего другого им предложить не могут.

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кипр, россия, владимир зеленский, нато, политика