Рейтинг@Mail.ru
Попавший в плен британский наемник хочет учить русский язык - РИА Новости, 29.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:40 29.11.2024 (обновлено: 05:59 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/naemnik-1986351326.html
Попавший в плен британский наемник хочет учить русский язык
Попавший в плен британский наемник хочет учить русский язык - РИА Новости, 29.11.2024
Попавший в плен британский наемник хочет учить русский язык
Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, думает над тем, чтобы начать учить русский язык. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T02:40
2024-11-29T05:59
специальная военная операция на украине
курская область
россия
курск
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985464633_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3603fc6d5c6411619674e4d555f7b4c.jpg
КУРСК, 29 ноя - РИА Новости. Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, думает над тем, чтобы начать учить русский язык. "Думаю, может быть, мне стоит начать учить русский", — сказал Андерсон журналистам. Уголовное дело в отношении британского наемника возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России. Суд в Курске заключил Андерсона под стражу, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области. По данным следствия, британец и его сообщники совершали преступления против мирного населения. О пленении Андерсона стало известно несколько дней назад. В своих показаниях он утверждает, что не убивал мирных жителей. Британец сообщил, что причиной участия в военном конфликте стали финансовые проблемы. По его словам, вместе с ним в Курской области был еще один наемник из Британии и один из Дании. Он также рассказал, что в российском регионе оказался 15 ноября, а уже 23-го попал в плен.
https://ria.ru/20241128/naemnik-1986308331.html
https://ria.ru/20241128/naemnik-1986309854.html
курская область
россия
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985464633_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_50c2c0d6355f2a778ae2c1a74196f69c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, курск, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Курск, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Попавший в плен британский наемник хочет учить русский язык

Попавший в плен в Курской области наемник Андерсон хочет учить русский язык

© Фото : РИА НовостиВоеннослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона
Военнослужащие ВС РФ взяли в плен в Курской области наемника из Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© Фото : РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 29 ноя - РИА Новости. Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, думает над тем, чтобы начать учить русский язык.
"Думаю, может быть, мне стоит начать учить русский", — сказал Андерсон журналистам.
Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен, о своем возвращении в Лондон - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Попавший в плен британский наемник не верит, что Лондон его вызволит
Вчера, 18:29
Уголовное дело в отношении британского наемника возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России. Суд в Курске заключил Андерсона под стражу, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области. По данным следствия, британец и его сообщники совершали преступления против мирного населения.
О пленении Андерсона стало известно несколько дней назад. В своих показаниях он утверждает, что не убивал мирных жителей. Британец сообщил, что причиной участия в военном конфликте стали финансовые проблемы. По его словам, вместе с ним в Курской области был еще один наемник из Британии и один из Дании. Он также рассказал, что в российском регионе оказался 15 ноября, а уже 23-го попал в плен.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Британский наемник Андерсон назвал сроки суда по его делу
Вчера, 18:33
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКурскВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала