https://ria.ru/20241129/naemnik-1986351326.html
Попавший в плен британский наемник хочет учить русский язык
Попавший в плен британский наемник хочет учить русский язык - РИА Новости, 29.11.2024
Попавший в плен британский наемник хочет учить русский язык
Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, думает над тем, чтобы начать учить русский язык. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T02:40
2024-11-29T02:40
2024-11-29T05:59
специальная военная операция на украине
курская область
россия
курск
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 29 ноя - РИА Новости. Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, воевавший на стороне ВСУ и попавший в плен в Курской области, думает над тем, чтобы начать учить русский язык. "Думаю, может быть, мне стоит начать учить русский", — сказал Андерсон журналистам. Уголовное дело в отношении британского наемника возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России. Суд в Курске заключил Андерсона под стражу, он обвиняется в том, что в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересек государственную границу России и участвовал в боевых действиях на территории Курской области. По данным следствия, британец и его сообщники совершали преступления против мирного населения. О пленении Андерсона стало известно несколько дней назад. В своих показаниях он утверждает, что не убивал мирных жителей. Британец сообщил, что причиной участия в военном конфликте стали финансовые проблемы. По его словам, вместе с ним в Курской области был еще один наемник из Британии и один из Дании. Он также рассказал, что в российском регионе оказался 15 ноября, а уже 23-го попал в плен.
https://ria.ru/20241128/naemnik-1986308331.html
https://ria.ru/20241128/naemnik-1986309854.html
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курская область, россия, курск, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Курск, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Попавший в плен британский наемник хочет учить русский язык
Попавший в плен в Курской области наемник Андерсон хочет учить русский язык