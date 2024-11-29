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На ВДНХ открылся самый большой каток в Москве - РИА Новости, 29.11.2024
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18:48 29.11.2024 (обновлено: 18:51 29.11.2024)
https://ria.ru/20241129/moskva-1986555751.html
На ВДНХ открылся самый большой каток в Москве
На ВДНХ открылся самый большой каток в Москве - РИА Новости, 29.11.2024
На ВДНХ открылся самый большой каток в Москве
Самый большой каток Москвы торжественно открылся на ВДНХ в пятницу, работать для посетителей он начал во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T18:48
2024-11-29T18:51
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Самый большой каток Москвы торжественно открылся на ВДНХ в пятницу, работать для посетителей он начал во вторник, передает корреспондент РИА Новости. "Каток на ВДНХ заработал с 26 ноября. Это самый большой каток в Москве, это главный каток страны. И сегодня, 29 ноября, у нас состоится торжественное открытие, которое знаменует начало зимнего сезона на ВДНХ. Площадь катка более 20 тысяч квадратных метров, и одновременно на нем могут находиться около 5 тысяч человек. Каток в этом году не только самый большой, но и самый комфортный, удобный. Впервые здесь появилась зона шоу", - рассказала журналистам директор департамента общественных связей и маркетинга ВДНХ Гахара Шаруева. Она добавила, что между зоной шоу и льдом находится барная стойка - место для зимнего отдыха и общения. Выставка "Все на лед" познакомит посетителей с историей конькобежного спорта. На торжественном открытии катка посетителей ждет масштабная программа под руководством двукратной медалистки Олимпийских игр по фигурному катанию Ирины Слуцкой. "Прекрасный каток, самый большой. Я в прошлом году здесь каталась на таком урезанном виде. Сейчас я успела покататься практически по всем дорожкам. Это очень здорово, такое ощущение полета. И вообще, очень здорово, когда есть возможность, где разогнаться", - сообщила журналистам Слуцкая. Она отметила высокое качество московских катков, а также их доступность большому количеству горожан. Слуцкая также добавила, что часто катается на обычных городских площадках.
https://ria.ru/20241118/moskva-1984397682.html
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москва, ирина слуцкая, общество, россия
Москва, Ирина Слуцкая, Общество, Россия
На ВДНХ открылся самый большой каток в Москве

На ВДНХ торжественно открылся самый большой каток в Москве

© РИА НовостиСамый большой каток Москвы открылся на ВДНХ
Самый большой каток Москвы открылся на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости
Самый большой каток Москвы открылся на ВДНХ
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Самый большой каток Москвы торжественно открылся на ВДНХ в пятницу, работать для посетителей он начал во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
"Каток на ВДНХ заработал с 26 ноября. Это самый большой каток в Москве, это главный каток страны. И сегодня, 29 ноября, у нас состоится торжественное открытие, которое знаменует начало зимнего сезона на ВДНХ. Площадь катка более 20 тысяч квадратных метров, и одновременно на нем могут находиться около 5 тысяч человек. Каток в этом году не только самый большой, но и самый комфортный, удобный. Впервые здесь появилась зона шоу", - рассказала журналистам директор департамента общественных связей и маркетинга ВДНХ Гахара Шаруева.
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Она добавила, что между зоной шоу и льдом находится барная стойка - место для зимнего отдыха и общения. Выставка "Все на лед" познакомит посетителей с историей конькобежного спорта. На торжественном открытии катка посетителей ждет масштабная программа под руководством двукратной медалистки Олимпийских игр по фигурному катанию Ирины Слуцкой.
"Прекрасный каток, самый большой. Я в прошлом году здесь каталась на таком урезанном виде. Сейчас я успела покататься практически по всем дорожкам. Это очень здорово, такое ощущение полета. И вообще, очень здорово, когда есть возможность, где разогнаться", - сообщила журналистам Слуцкая.
Она отметила высокое качество московских катков, а также их доступность большому количеству горожан. Слуцкая также добавила, что часто катается на обычных городских площадках.
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