https://ria.ru/20241129/moskva-1986385882.html
В Москве пенсионерка в течение года перевела мошенникам 90 миллионов рублей
В Москве пенсионерка в течение года перевела мошенникам 90 миллионов рублей - РИА Новости, 29.11.2024
В Москве пенсионерка в течение года перевела мошенникам 90 миллионов рублей
Московская пенсионерка в течение года перевела мошенникам почти 90 миллионов рублей, продав квартиру, акции и пожертвовав всеми сбережениями, сообщает... РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-29T10:45
2024-11-29T10:45
2024-11-29T10:48
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Московская пенсионерка в течение года перевела мошенникам почти 90 миллионов рублей, продав квартиру, акции и пожертвовав всеми сбережениями, сообщает прокуратура Москвы. "В ноябре 2023 года 86-летней москвичке позвонил неизвестный и, представляясь следователем, сообщил, что ею занялись мошенники и все ее сбережения могут быть похищены неизвестными", - говорится в сообщении. Впоследствии мошенники в течение года звонили москвичке под видом банкиров и правоохранителей, уговаривая перевести все средства на безопасные счета. По их указанию женщина снимала со своих счетов различные суммы - от 300 тысяч до 23 миллионов рублей и передавала их прибывшим курьерам. Так она отдала все сбережения, а также деньги от продажи акций и квартиры на шоссе Энтузиастов. Осознав, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20241018/peterburg-1978734981.html
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происшествия, москва
В Москве пенсионерка в течение года перевела мошенникам 90 миллионов рублей
В Москве пенсионерка продала все сбережения и перевела аферистам 90 млн рублей
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости.
Московская пенсионерка в течение года перевела мошенникам почти 90 миллионов рублей, продав квартиру, акции и пожертвовав всеми сбережениями, сообщает
прокуратура Москвы.
"В ноябре 2023 года 86-летней москвичке позвонил неизвестный и, представляясь следователем, сообщил, что ею занялись мошенники и все ее сбережения могут быть похищены неизвестными", - говорится в сообщении.
Впоследствии мошенники в течение года звонили москвичке под видом банкиров и правоохранителей, уговаривая перевести все средства на безопасные счета. По их указанию женщина снимала со своих счетов различные суммы - от 300 тысяч до 23 миллионов рублей и передавала их прибывшим курьерам. Так она отдала все сбережения, а также деньги от продажи акций и квартиры на шоссе Энтузиастов.
Осознав, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.