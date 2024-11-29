https://ria.ru/20241129/moskva-1986369021.html

Производство кондитерских изделий выросло почти на 6% в Москве

Производство кондитерских изделий выросло почти на 6% в Москве - РИА Новости, 29.11.2024

Производство кондитерских изделий выросло почти на 6% в Москве

За первые три квартала текущего года столичные предприятия на 5,9% нарастили выпуск тортов, пирожных и других кондитерских изделий, сообщил министр... РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-29T10:00

2024-11-29T10:00

2024-11-29T10:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

алексей мошков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986369922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4018d5aebbbc25fec2e8c8f12354c2ee.jpg

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. За первые три квартала текущего года столичные предприятия на 5,9% нарастили выпуск тортов, пирожных и других кондитерских изделий, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Объемы производства продовольственных товаров в Москве продолжают устойчиво расти при активной поддержке города. Только по итогам января-сентября текущего года мы отметили увеличение выпуска кондитерской продукции почти на шесть процентов. В городе стали производить больше печенья, пряников, булочных изделий, тортов, пирожных и другого. Компании отгрузили товаров более чем на 71,7 миллиарда рублей, что на 27,3% превышает показатели аналогичного периода 2023-го", – цитирует пресс-служба Гарбузова.Сегодня в Москве широко представлен кондитерский сегмент – в городе работают около 120 предприятий, которые производят сладости и выпечку. Только по итогам января-сентября они изготовили свыше 67 тысяч тонн булочных изделий недлительного хранения, около 12 тысяч тонн тортов и пирожных длительного хранения, а также порядка 2 тысяч тонн пряников и печенья.Например, московский комбинат "Добрынинский", которому в этом году исполнилось 110 лет, с начала года выпустил более 1,5 тысячи тонн тортов и пирожных, что на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года."Благодаря современному промышленному оборудованию и автоматизированным процессам, мы значительно повышаем эффективность производства, что позволяет удовлетворять растущий спрос потребителей. В этом году мы также расширили ассортимент, добавив в него оригинальные премиум торты, которые уже успели завоевать популярность среди потребителей", – отметил генеральный директор предприятия Алексей Мошков.В свою очередь, кондитерская фабрика "Тортофф" в пять раз нарастила объем производства изделий, изготовив около 36 тысяч различных тортов. Рост стал возможен благодаря двукратному увеличению производственных площадей и возросшему спросу среди потребителей.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4,5 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно здесь открывается до 150 технологичных компаний. Столичным предприятиям доступно более 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и обеспечивают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий.

https://ria.ru/20241128/liksutov-1986152098.html

https://ria.ru/20241128/liksutov-1986159547.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, алексей мошков